Los titulares más rosas de la semana se han llenado con un bombazo: ¡Isa Pantoja podría haber sido infiel a Omar Montes! Al parecer, tras sentarse en 'Sábado Deluxe', la hija de la tonadillera se habría visto (íntimamente) con Jordi Martín, el famoso paparazzi. Según las informaciones que han aparecido estos días, después de disfrutar en la discoteca para despejarse de su entrevista en Telecinco, se fueron a casa de Chabelita, donde estuvieron hasta las 11 de la mañana. Una noticia que ha su chico, Omar, no le ha sentado demasiado bien... "Cualquier hombre reaccionaría incluso peor que yo", ha confesado. Y es que el cantante ha visitado el Deluxe para hablar de su decepción. Aunque lo cierto es que ¡no se lo cree! "Si a mi me dais una prueba de que han estado juntos, yo os hago la ola porque es imposible, porque no las hay", ha asegurado.

Él cree que Jordi comió el tarro a Isa diciéndole que tenía información sobre Omar muy fuerte, y por eso se fueron a su casa... Sin embargo, la versión de Chabelita es que Jordi se fue del programa sin batería y fue a su casa para cargarlo. ¡¿En qué quedamos?!

Pues para bombazo el que ha soltado Rafa Mora. Según el colaborador, a Jordi le gusta Isa más que para una noche loca, y siguen hablando... ¡Hasta habrían hecho planes para pasar fin de año juntos! Algo que no resulta demasiado increíble ya que Omar tiene programado un bolo para esa fecha, así que probablemente no lo pasarán en pareja.

Lo que sí ha confesado es que "me llamaron veinte periodistas para contarme lo de Isa, y me dio una depresión". Y es que el cantante ha querido explicar que si recibe ese tipo de llamadas es normal que se preocupe, pero que no se cree nada en absoluto, quiere pruebas contundentes. No le valen ni los testimonios de ciertos testigos que los vieron acaramelados en la discoteca, ni aquellos que le llaman diciendo que hay fotos que lo prueban.