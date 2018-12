Chiqui (GH 10) se enfrenta a un complicado reto estas navidades

"Borja me dice todo el rato que tengo el culo gordo", con esta declaración ha comenzado Chiqui (ex concursante de 'Gran Hermano' 10) su entrevista en 'Sábado Deluxe'. Ahora que es mamá de dos hijas, Chiqui quiere ponerse las pilas y adelgazar, ya que considera que le sobran algunos kilos. Pero plantearse tal reto no es nada fácil, y menos en plenas navidades, una época cargada de turrones, polvorones, mariscadas... ¡Grandes comilonas por todas partes! Ella misma ha confesado que le está costando mucho sobrellevarlo, y es que es de lo más golosa. Pero está al 100 % de energía, y no solo para esto, ¡tiene un nuevo proyecto!

"Regentaré una asociación de vecinos de gente mayor. Si sale, regentaría la cafetería del centro social de los ancianos, hay que hacer los menús, entretenimientos...", y Borja, su marido, "estará de cocinero". "Si esto saliera dejaría mi trabajo en el casino", confiesa.

Pero, eso sí, cuidado... Trabajar juntos no será fácil, ya que "Borja y yo nos matamos todos los días". Sin embargo, pese a sus rencillas, ¡les encantaría participar, juntos, en 'GH DÚO'! No han tardado en lanzarle la indirecta a la productora: "Oye, si nos invitaran...", ha soltado Chiqui. Pues quien sabe, juego darían, eso está asegurado. ¿Os los imagináis en la casa junto a Kiko Rivera, Irene Rosales, Ylenia, Antonio Tejado y Candela Acevedo?