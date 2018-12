La relación entre Suso y Aurah está acabada y ambos lo han reconocido. Primero fue ella quien comentó que Suso no la había besado tras salir de 'Gran Hermano VIP 6' y después él con su silencio quien alimentó los rumores de ruptura. Cuando pensábamos que Suso estaba hundido y tocado tras su paso por el reality, ahora nuevas voces apuntan a que el joven habría encontrado el amor en brazos de otra joven, mientras Aurah aún no consigue olvidar al que se convirtió en su fiel compañero durante su estancia en 'GH VIP 6'. Suso podría haber olvidado a la que fue el amor de su vida (al menos dentro de la casa de 'GH VIP') con una joven rubia con la que se manda mensajes muy cariñosos.

Tal y como ha desvelado este domingo 'Socialité', Suso habría encontrado consuelo tras su ruptura con Aurah en una joven argentina que ya conocía antes de entrar al concurso. Así lo ha contado ella misma al programa de Telecinco, aportando datos y mensajes que ambos se intercambiaron el pasado 22 de diciembre, cuando tuvo lugar uno de estos encuentros en los que hubo más que palabras. En las conversaciones que Shaiu Herreras ha compartido con el programa de televisión se puede leer cómo Suso le pide que se encuentren en una discoteca de Barcelona para después "llevarla al hotel".

Y esta joven no sólo ha sacado a la luz su supuesta relación con Suso, sino que además ha querido ir mas allá y ha dicho que ella para nada ha visto a Suso deprimido. Recordemos que ayer mismo salía a la luz que Suso estaba recibiendo tratamiento psicológico tras su paso por 'GH VIP 6'.

Telecinco

Durante su concurso, Suso fue criticado en varias ocasiones por su conducta, calificada de machista. Jorge Javier como de su madre, Merche Parera fueron muy claros con él a la hora de hablar sobre la actitud machista de Suso, de la que él no se dada cuenta. Aunque después de que su madre le echase la bronca a mitad de concurso, Suso suavizó su comportamiento, nunca dejó de tener pinceladas que han molestado a muchas mujeres.

Pero no sólo estas críticas han hecho mella en la salud mental del concursante de 'Gran Hermano VIP 6', su ruptura con Aurah, nada más salir de la casa, ha sido otra de las cosas que han dejado trastocado a Suso. El ex de Sofía Suescun no logra entender lamala relación entre su madre y Aurah, la que fuera su novia. También los muchísimos comentarios negativos –de los que solo ha visto una pequeña parte– que ha habido en todo este tiempo de su paso por 'GH VIP', que el concursante ha visto una vez fuera. También la gran "regañina" de Jorge Javier en la final del concurso que le dijo que tendría que estudiar más y salir de fiesta menos si quería tener más educación.