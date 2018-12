Aramís Fuster es uno de los personajes televisivos más cuestionados del momento, y no solo desde que entrara en la casa de 'GH VIP 6' (aunque eso ha incrementado aún más, si cabe, las habladurías sobre la bruja)... Y es que además de decir que tiene más de 600 años, según ella ha estudiado varias carreras, se está sacando un máster, ha mantenido relaciones sentimentales con hombres de la talla de Barak Obama... Vamos, que hay quien no se cree nada de lo que sale por su boca. Pero hay algo que es real, muy real, y es que Aramís Fuster está completamente sola. No solo pasa unas fechas tan especiales como estas en completa soledad, si no todo el tiempo. ¿Qué hay de su familia? Su madre, desde el cielo, la acompaña, y ella asegura que la siente muy cerca y que aunque esté en otra dimensión, están juntas. Y, ¿sus hijos? Ni rastro. No quieren saber nada de ella.

Según cuenta la propia Aramís, que se ha sentado en 'Viva la vida' a repasar su vida: "La que fue mi familia me las ha hecho de todos los colores, hasta que tuve el suficiente raciocinio para asumir que no tenía familia". Alguna vez han intervenido, sus hijos, en programas de televisión, para confesar que han intentado recuperar el contacto con su madre pero que ha sido imposible mantener una buena relación, algo que ella niega: "Les he llamado mil veces, me han colgado el teléfono, solo han sabido echar porquería sobre mi".

Pero ha soltado un bombazo inesperado y desgarrador: "Mis hijos los tuve porque quise tenerlo, y me he arrepentido siempre". ¡Se arrepiente de haber tenido a sus hijos! Una pena escuchar ese comentario de una madre, sin embargo, ella asegura que no es algo nuevo este distanciamiento. Confiesa que su hijo Aramís ya desde pequeño renunciaba a que le relacionaran con ella. Aramís tiene claro que ellos "no supieron ser mis hijos".

Asegura que es feliz, aunque no demasiado, y es que se siente "la eterna incomprendida". Cree que sus problemas con sus hijos fueron culpa de que "quizá me equivoqué en darles demasiado", y sin embargo, aunque dice que se arrepiente de haberlos tenido, afirma que "les amo con toda mi alma, con todo mi ser, pero no les puedo obligar a que ellos me quieran".

Hace mucho que no sabe de ellos, pero "les deseo con toda mi vida que sean felices, y si ellos son felices sin mi, qué más felicidad quiero".