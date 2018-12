En la última entrada de su blog para 'Lecturas', el presentador ha hablado de sus vacaciones. Hace unos días, Jorge Javier ya anunciaba que dejaba por un tiempo los mandos de 'Sálvame' para tomarse unos días de descanso antes de volver a la carga con 'GH DÚO' el próximo 8 de enero. Unas vacaciones de lo más merecidas, y es que entre 'Sálvame', el 'Deluxe', 'GH VIP' y sus funciones teatrales, ¡no para! Es por eso que, en cuanto puede, no duda en escaparse. Esta vez ha escogido un destino bastante lejano, fuera de nuestras fronteras... No ha sido otro que Uruguay, concretamente a José Ignacio, un pueblecito de lo más romántico: "La conductora que nos trajo hasta José Ignacio (Uruguay) nos advirtió por el camino: 'Es muy lindo, como volver a la infancia'", escribe el presentador. A media hora de Punta del Este, José Ignacio es un pueblo muy pequeño muy pequeño en el que las carreteras no están asfaltadas y está prohibido montar discotecas porque los vecinos quieren proteger a toda costa el descanso nocturno. Los vecinos, aquí quería yo llegar. Así lo cuenta Jorge Javier, y es precisamente de eso, de los vecinos, de lo que ha querido hablar.

El presentador no dudó en indagar en Internet para ver quién vive por allí, y descubrió rostros más VIP que los de su 'GH': Divas de la televisión argentina, futbolistas como Zidane y estrellas sudamericanas de la canción.

Es más, el primer día de visita ya se encontró con un rostro conocido, ¡el de Esther Cañadas! También se ha cruzado por allí con Valeria Mazza, todo un desfile de celebridades. Pero de quien no se va a olvidar es de uno de los camareros que tuvo la suerte de conocer: "Nos atiende un camarero que estaba más bueno que el pan y, al traer la cuenta, me dice: “A ti te he visto en la tele”. Y yo, haciendo ojitos, le digo que sí. Y, entonces, va y me dice él: “Yo tengo un amigo en España que se llama Chuso que fue a un programa de supervivencia y luego se hizo panelista” (aquí a los colaboradores les llaman así). Después de un rato dándole al tarro, caí: el panelista en cuestión es Suso. Y el camarero se llamaba Apolo", cuenta el presentador.

Para cerrar su entrada, ha dado algún pequeño detalle de con quién está viviendo esos días mágicos: "Lo único cierto es que de cinco noches que C. y yo llevamos aquí dos de ellas nos hemos ido a dormir a las nueve de la noche", escribe. Pero, ¿quién es C? Habrá que esperar a que nos lo cuente... De momentos ellos han puesto rumbo a Brasil para continuar con su viajazo. "Abandonamos el país de noche, como los fugitivos, y con una sensación agridulce. A ver qué tal se nos da Brasil", cuenta Jorge Javier. Y así está ahora: Modo chulazo, ON.