Hasta ahora, la única de la familia de los Jurado que mantenía relación con Rocío Carrasco era Chayo Mohedano, pero quizá el último movimiento de la hija de Rosa Benito y Amador acabe con esa buena sintonía para siempre... Rosario se ha ido de cena con su primísima, Gloria Camila, quien no mantiene demasiada buena relación con Carrasco, por eso, quizá a Rocío no le siente nada bien esta conexión entre ambas. Desde que falleció Rocío Jurado, Rocío Carrasco, su hija mayor, no tiene relación con nadie de la familia, ni siquiera con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Durante mucho tiempo, su prima Rosario, fue la única unión que le quedaba con los Mohedano... ¿Cambiarán las cosas después de ver esta felicidad compartida entre las primas? De repente Rosario y Gloria nos sorprenden con esta reunión. Felices, relajadas, y pasándolo en grande, han brindando por un 2019 juntas.

Mientras Gloria le escribe: "Que te quiero prima!! ♥️♥️ por un año mejor y juntas", Rosario contesta un claro y conciso: "Ni lo dudes". Las dos primas han compartido con sus seguidores su encuentro para despedir el año. Se han reunido en Linares, Jaén, la tierra del chico de Gloria, y allí han compartido risas, cañas, y piropos... "Cuanto vales", le ha escrito Rosario a la joven, y "mucho amor" es lo que quieren compartir.

Hasta Rosa Benito ha comentado sus publicaciones: "Que alegría veros juntas disfrutando la penúltima noche del año 2018... os quiero!💞 Reír, disfrutar, vivir y ser felices".

Sin embargo, antes de este 2018, la relación no era (o no parecía ser) tan maravillosa... Y es que en esta guerra familiar parecía que o estabas de un lado, o del otro, ¿de los dos? Imposible. Y siempre habíamos visto a Rosario muy cercana a su otra prima, pero quizá esto demuestre que se puede querer a las dos sin entrar en posiciones... Habrá que esperar para ver la reacción de Rocío Carrasco a este encuentro.