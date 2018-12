Melody cuenta cómo ha cumplido uno de los deseos de Carmen Sevilla

Tras una larga ausencia en el mundo de la música, Melody volvió cargada de sorpresas. Pudimos disfrutarla en programas como 'Tu cara me suena' o volver a los escenarios con temazos como 'Parapapá', un nuevo sencillo que acaba de publicar. Pero no para, está a punto de publicar el que será su sexto álbum, y acaba de lanzarse al mundo de la interpretación. Ahora la que conociéramos como una niña gracias a ese 'Baile del gorila' no se conforma solo con la música y está triunfando gracias a 'Arde Madrid', una serie sobre Ava Gardner conducida por el mismísimo Paco León. Tal y como ella confesaba este fin de semana en 'Sábado Deluxe': "Siempre me ha gustado el mundo del cine, pero es difícil compaginar la música en cuerpo y alma como estamos con el cine". Es por eso que "muchas veces intento seleccionar qué papeles me gusta hacer".

Pero el que le ha dado Paco León es, sin duda, un sueño. Y es que Melody se ha metido en la piel de Carmen Sevilla, algo para lo que parecía estar predestinada: "Estoy contenta, hace muchos años tuve la oportunidad de coincidir con Carmen Sevilla y me dice ¿no haces cine? Te pega un montón. Y dice si un día llegan a hacer una película de mí, me encantaría que llegases a ser la protagonista. Y se quedó ahí… Para mí fue un halago".

Así que no es de extrañar que cuando la llamó Paco León "me pilló fuera de base completamente". Pero no dudó en aceptar y ponerse a tope para preparar su personaje. "Lo que he visto son muchos vídeos de YouTube, cuando yo empecé no existía el YouTube… Paco me dijo sé tú misma, quiero algo espontáneo y como las dos nos damos algo así de aire con los ojitos achinaditos…".

Gtres

Pero es que Melody ha sido, desde sus inicios, todo un fenómeno que llegó a oídos, incluso, del mismísimo Michael Jackson. Así lo confesaba ella misma en el plató de Telecinco: "Los dos estábamos en Sony por aquella época… esto fue un 'boom' tan fuerte que supongo que le llegaría algún vídeo mío y le recordase en cierto modo a su infancia… yo era una niña, entonces tenía 10 años, ahora 28". Ante los planes de futuro, la artista asegura que “no hay que planificar”, pero de momento parece tener pilas para dar guerra muchos, muchos años más.