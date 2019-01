Cristina Pedroche, carne de memes y críticas por su 'look' para las campanadas

Un año más, Cristina Pedroche ha acaparado toda la atención del primer día del año. La presentadora no deja de sorprendernos con los 'looks' con los que da la bienvenida al año nuevo en la Puerta del Sol, y este año no podía ser menos... Alabados y criticados a partes iguales, lo cierto es que se ha convertido ya en tradición saber el vestido que la de Vallecas llevará en Nochevieja. Pero este 2019, sin embargo, ha habido muchas más críticas que halagos. ¿Los motivos? El primero, el vestido ha sido acusado de plagio. Se trata de una especie de bikini con detalles florales en rosa y violeta, con una gran cola de tul en la zona trasera que cae hacia los laterales simulando una falda. Un diseño de Tom-Hom que ha recordado, y mucho, al que creó Yves Saint Laurent en 1999. En esta imagen podemos ver la comparación entre Laetita Casta luciendo el diseño de Saint Laurent y Cristina Pedroche.

No es la primera vez que se enfrenta a las acusaciones de plagio, de hecho otro de sus famosos vestidos "bañador" fue duramente criticado por su gran semejanza a uno que ya existía.

Pero es que, además de ser duramente acusada de plagio, se ha convertido en carne de meme. Twitter ha sacado su lado más divertido y se ha lanzado a hacer bromas sobre el vestido de la presentadora. Algunos la comparan con las Mamachicho...

Maravilloso homenaje de Cristina Pedroche a las Mama Chicho pic.twitter.com/DS1qygwKDO — Jon_ 🧐 (@JoniPod) December 31, 2018

Otros se atreven ya a hacer sus apuestas sobre el vestido del año que viene...

Cristina Pedroche dando las campanadas el año que viene. pic.twitter.com/2bxOc9gpoE — Carmen (@ch_melo98) January 1, 2019

Otros agradecen a 'Art attack' esta obra de arte.

Me encantó el DIY de Cristina Pedroche ayer!



Cuanto bien hizo Art Attack❤️ pic.twitter.com/qn2FZyqcaV — Alex Inbloom (@inbloom_design) January 1, 2019

Otros han tirado de un clásico: Una premonición de 'Los Simpson'.

Los Simpsons lo han vuelto a hacer. Han predecido el traje de la Pedroche de este año. pic.twitter.com/m3JGbragvG — Diego Blanco (@nomatterwhite) December 31, 2018

Y otros han bromeado con sus compañeras de la noche, como con el vestido de Anne Igartiburu.

Con la manga del vestido de la Igartiburu, Cristina Pedroche puede hacerse vestidos hasta las campanadas hasta 2049. pic.twitter.com/pzaRv353BI — David Miner (@ddminer) December 31, 2018

“Me siento como un hada del bosque, como un algodón de azúcar, como una nube”, declaraba la presentadora, unas palabras que también han dado mucho juego. Lo que está claro es que, un año más, Cristina Pedroche se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y una pregunta de lo más repetida entre los internautas durante este 1 de enero es: "¿Cristina Pedroche estaba despidiendo el año o presentando el traje de una comparsa para los próximos carnavales?". Para gustos, colores, las opiniones están servidas...

Aunque no le da demasiada importancia a la opinión de la gente, Pedroche ha calificado de "arcaicos" a los dicen que llevar transparencias no concuerda con los ideales feministas en una entrevista para 'El Confidencial': "El feminismo lo que defiende es la libertad de cada uno y la igualdad. La libertad de la mujer para decidir lo que quiera estará siempre en mi discurso y mi trabajo", y ha asegurado que nadie le obliga a ponerse nada: "Jamás me han dicho nada al respecto. Bueno, tan solo comentamos algo el primer año, que como pensaba que no me vería nadie... les dije que me gustaba un vestido negro con transparencias y me dijeron que siempre y cuando lo hiciera bien, me pusiera lo que me diera la gana. Si me obligaran a llevar transparencias es cuando no me las pondría".