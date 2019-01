No hay nada como tener pasta para estar todo el día pensando en qué gastárselo. Esto es una verdad como un templo, sobre todo para los más "despilfarradores". Sin embargo, eso no va con Miriam Saavedra. La peruana sabe muy bien que el dinero hay que guardarlo para el día de mañana, y así se lo ha contado a sus seguidores en su último vídeo para su canal, 'Princess Inca', de MTMad. La ganadora de 'GH VIP 6' se ha embolsado un buen pastizal tras su paso por el concurso, y es que, además de los 100.000 euros del premio final, también hay que sumar otro buen pico por las semanas que ha aguantado dentro del concurso (o sea, todas durante 3 meses). Vamos, que en total se ha llevado a casa casi 200.000 euros. ¡Ya nos gustaría a muchos!

Sin embargo, Miriam no es una mujer gastona, y eso que teniendo 25 años recién cumplidos, siendo soltera (hasta que ella y Carlos Lozano digan lo contrario... aunque ya les hemos visto juntitos en amor y compañía tras su salida del concurso) y con tanto dinero en el bolsillo, no es muy común. La peruana tiene dos dedos de frente, y un que tiene grandes planes para su dinero, sí se ha dado unos caprichitos...

¿Lo primero? Pasar por el salón de Lorena Morlote (peluquera habitual entre nuestras famosas) para teñir, cortar, peinar y ponerse pestañas -tanto ella como su madre- (aunque la factura correría, casi seguro, a nombre de Miriam), para luego contar que se iba a comprar un ordenador nuevo para el trabajo. "Hay que ser ahorrativa e invertir el dinero en cosas productivas, en cosas que voy a usar. No se puede despilfarrar porque nunca sabes cuándo puede faltar el pan. Hay que luchar por nuestros sueños, levantarse temprano para buscar una oportunidad, esforzarnos y seguir adelante, y que así nadie no pueda nunca decirnos que no podemos. Sólo tenemos que poner actitud, empeño y una sonrisa", señala a sus fans.

