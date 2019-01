¡Sorpresa de año nuevo! Kim Kardashian y Kanye West van a ser padres de nuevo, ¡y ya van a por el cuarto! El matrimonio no se cansa de estar rodeado de churumbeles y quieren ampliar la familia, y darle un hermanito o hermanita más a sus tres hijos. La noticia la ha dado la revista 'People', y el retoño llegará al mundo por gestación subrogada. Como ya lo hizo la pequeña de la familia, Chicago, hace justo un año. "Ya lo han hablado, pero aún no hay nada seguro", revelaba 'People'. Eso sí, según apunta la fuente de la revista, la pareja no tenía ninguna prisa pero ¡tachán!, el cuarto ya está en camino.

Al parecer, Kim y Kanye han elegido a la misma mujer que llevó en su vientre a su tercer hijo, cuya identidad no ha salido a la luz, por decisión propia. Y es que la mediana de las Kardashian ya estaba pensando en otro hijo más cuando esta misteriosa mujer estaba esperando a Chicago: "Kim le preguntó a la mujer que ha gestado a la niña sobre la posibilidad de hacer lo mismo con su próximo bebé". Incluso, cuando lo hablaron, Kim le dijo que si se quedaba embarazada de nuevo, saldría en la nueva temporada (la 16) de su reality 'Keeping Up with the Kardashians', que por cierto empezó a rodarse en septiembre.

Recordemos que Kim no puede tener más hijos porque sufre una enfermedad: placenta accreta. Un problema que tuvo durante los embarazos de sus dos hijos mayores, North y Saint. Si hubiera continuado teniendo bebés, tanto ellos como la estrella hubieran corrido peligro vital. Fue ella quien lo contó en su 'reality'.

Con la llegada de este nuevo retoño, Kim y Kanye ampliarían la familia y darían un nuevo hermanito a: North, que nació en junio de 2013; Saint, que llegó al mundo en diciembre de 2015; Chicago, que un 18 de enero de hace un año se convertía en la pequeña de la familia.

Está claro que tanto las Kardashian como las Jenner (de momento, solo Kylie) tienen la intención de continuar la saga...