Está claro que cuando uno quiere dejar el pasado atrás no siempre es fácil: el amor va y viene, y si no que se lo digan a todos estos famosos, que empezaron el año deseándose amor eterno... y lo acabaron solos o en compañía de otra persona. Para algunos fue un verdadero drama dejar a sus parejas (como Kiko Matamoros y Makoke o Amaia y Alfred), pero otros decidieron y librarse de su ex con rapidez para poder pasar página (como Chabelita y Alberto Isla o Sofía Suescun y Alejandro Albalá), pero todos tiene algo en común: nos han demostrado que los ricos y famosos también lloran por amor. ¿Habrá reconciliaciones en esta lista de rupturas... o se acabó para siempre?

Publicidad - Sigue leyendo debajo