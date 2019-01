Que Amor Romeira nos sirva a todos de inspiración diaria debería enseñarse hasta en el colegio: la ex gran hermana es todo un ejemplo de amistad, de superación, de sinceridad, de integridad, de mujer emprendedora y de armas tomar, de feminismo y hasta de justicia cuando denuncia en sus redes sociales situaciones totalmente injustas. Quizá por eso Amor ha querido afirmar en su cuenta de Instagram que, además de a sus followers, también le ha servido de inspiración nada menos ¡que a Cristina Pedroche! La colaboradora de Atresmedia presentó las Campanadas la pasada nochevieja en Antena3 con un modelito difícil de tragar: un bikini de flores con larga cola de tul rosa... y la autoría ha sido más que discutida.

El traje ha dado mucho de sí incluso días después de la celebración, y no hicieron falta más que unas horas para que los más avispados se dieran cuenta de que el modelo parecía más una copia de uno creado por el diseñador Yves Saint Laurent para su colección de Alta Costura primavera/verano de 1999 que un diseño original de Tot-Hom (la firma encargada de confeccionarlo).

Ahora, sin embargo, también ha salido a la palestra Amor para reclamar haber sido la inspiración de la Pedroche en una fecha tan señalada, y, con mucho cachondeo, explicó que la presentadora le había copiado su look de Carnaval: "Que rabia me ha dado!! La Pedroche copiando mi look pa carnavales!! Jajajajajaj", y añadía con un hashtag nada sutil: "#OleTuCoño".

Sin embargo, el estilista al que se le ocurrió la idea para Cristina, que no era otro que Josie, explicó en su cuenta de Instagram que, antes del diseñador argelino, un modelo similar lo había llevado la modelo Twiggy en el año 1967: "Cada año afloran conceptos fashion de asimilación tan lenta que deberían ser cotidianos hace décadas (desde 1967, no 1999); pero por el contrario siguen provocando estruendo en los ojos de una audiencia que aún no está familiarizada con ellos". Y podría tener razón: hace unos años las transparencias y los encajes no eran nada comunes en el día a día, y ahora es raro la que no tiene una blusa 'see-through' en el fondo de armario... ¿Nos subiremos también al carro de las flores 3D?