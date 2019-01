Las idílicas navidades de Kiko Matamoros han llegado a su fin. Bueno, idílicas a ratos... El propio colaborador de 'Sálvame' confesaba que no estaban siendo unas fechas fáciles, y es que es lógico echar de menos a la familia con la que has compartido 20 años de tu vida. El defensor de la audiencia ha pasado la Nochebuena con un socio echando de menos a su ex mujer Makoke. Sin embargo, para olvidar que este pasado 2018 no ha sido el mejor año de su vida, decidió hacer las maletas y cruzar el charco para celebrar un Fin de Año diferente.

Junto a su hija, Laura Matamoros, ha viajado hasta República Dominicana, donde ha celebrado, además, su 62 cumpleaños. Pero sus vacaciones se han acabado y toca volver a una realidad llena de polémica, altibajos, y mazazos... Esta mañana Kiko y Laura llegaban al aeropuerto de Madrid con unas gafas de sol para cubrir sus ojeras del jet lag y, en el caso de Kiko, dispuesto a responder a todo lo que ha pasado en España durante su ausencia.

Gtres

Matamoros se ha dejado ver casi irreconocible, con un tono bronceado que nos ha dejado boquiabiertos... ¿Cómo ha podido coger tanto color? Bueno, pasar las Navidades al sol es lo que tiene...¡Efecto Caribe! Pero además de para coger un tono morenazo, estos días de relax le han servido para volver con un tono de lo más conciliador con su ex mujer, por quien no ha dudado en dar la cara.

Makoke, que ha recibido una noticia que podría suponerle un buen disgusto... ¡y eso que sólo estamos a 3 de enero! El cantante Julio Iglesias ¡podría demandarla! Una noticia que, sin duda, supone un mazazo para la modelo. Pero, contra todo pronóstico (o no) cuenta con el apoyo de su ex, Kiko.

Gtres

Por si acaso llega la notificación, Kiko asegura que contaría casas: “A mi Julio iglesias no me calla, ni aunque fuera el Papa. Que ella puede decir y hacer lo que quiera, pero yo que he sostenido que han tenido una relación, no voy a rectificar. Voy a ser prudente porque si me da la gana hablar y a lo mejor sí puedo hacer daño".

Además, ha confesado cuáles son sus deseos para este nuevo año: salud y felicidad. Ah, y mudarse. Al parecer tiene previsto vivir en el centro de la capital, cerca de la estatua de Colón. “Para vivir solo prefiero el centro”, asegura.