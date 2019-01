La princesa inca ha vuelto al que fuera su programa, 'Sálvame', con una energía arrolladora. Dispuesta a plantar cara a quien haga falta, a contarlo todo, y hasta a convertirse en una princesa real... Sí, ha sido coronada por la mismísima Belén Esteban como princesa inca oficial. De princesa a princesa, todo queda entre la realeza, y claro, con tal cosa en común, era inevitable que la princesa del pueblo se haya convertido en una de sus grandes defensoras, algo que Miriam Saavedra no ha dudado en agradecerle. Eso sí, aunque ha llegado dispuesta a todo, ha confesado que: "Quiero desvincularme de todo lo que me ha venido cargando y empezar una nueva carrera".

Ha asegurado que estuvo en un hotel con Carlos Lozano y su madre, y los tres protagonizaron una fuerte discusión. Cuenta que todavía no había visto los vídeos de lo que había sucedido, pero su madre sí, y tenía que zanjar muchas cosas con él... Pero Lozano les pedía que no se "dejaran llevar", y que todo lo había hecho por "rabia". Entonces, ¿habrá, o no habrá boda? No se aclara ni ella... Mientras asegura que está cansada de que se especule sobre su futuro enlace, deja en el aire que quién sabe si algún día esto acaba en boda... Desde luego después de la entrevista de hoy, tenemos nuestras dudas, y es que hasta le ha lanzado una advertencia... "Cuidadito Carlos, tengo para poner no una, si no mil demandas si quiero".

"Ha sido el amor de mi vida, pero me he llevado como una cachetada al corazón con esa decepción... Estoy cansada, estoy harta, saturada... Tengo derecho a tener mi propio espacio y esta sombra no me deja", asegura sobre su ex visiblemente emocionada.

Y ¡BOMBAZO! Carlos Lozano ha entrado en directo para plantarle cara. "He estado contigo a tu salida de GH, sinvergüenza, he estado contigo en fin de año. Lo has ocultado porque has hecho una exclusiva diciendo que no estabas conmigo. Eres una montajista. No quiero a mi lado a alguien como tú". "Te vendes por dinero, pisoteas a cualquiera", ha continuado. "Te pedí que dijeras la verdad, pero no te interesa. Basta ya", zanja. ¿Se les ha acabado el amor? ¿Ha sido todo un montaje de Miriam o de ambos? ¿Es esto parte de sus mentiras y siguen juntos? ¡Qué fuerte!

"Te querías casar conmigo por los papeles. Tú y tu madre, iros las dos a la mierda", ha atacado duramente Carlos.

"Esa persona para mí hoy está pisado como un gusano", ha respondido Miriam. "Me ha reventado el teléfono para que volviera con él, y por no dejarlo mal me muerdo la lengua por el amor que le sigo teniendo. Pero me siento indignada y quiero quitarme este sentimiento. Un hombre así no merece una persona como yo", ha estallado.

Pero el carácter guerrero no lo pierde ni siendo princesa. No dudaba ni un segundo en cargar contra los colaboradores que no han tenido palabras bonitas para ella. En especial, contra Rafa Mora, a quien ha llamado desde "tobogán de piojos" a "chulo"... Criticando que "te faltan un par de huevos" y que está cansada de su cara, vamos, que se ha quedado a gusto. "¿Quién te has creído que eres?", atacaba Miriam a Rafa, poniéndole contra las cuerdas tras haber escuchado algunas de las afirmaciones que este le ha dedicado durante las semanas en las que estuvo en Guadalix. "Mucho cuidadito, mucho cuidadito", le advertía la ganadora del 'reality'.

Tampoco le ha hecho mucha gracia la actitud de Chelo... "A ver si te crees que te voy a quitar tu silla, tranquila". “Eres muy mentirosa, este también es mi plató, ¿Crees que te voy a quitar tu silla? Además, la ex concursante ha recriminado a Chelo que les hiciera la pelota para luego venderles por la espalda: “Carlos te dijo que no contaras nada y tú lo contaste”. Mientras que, por su parte, Cortés ha dado su versión: “Me sorprendió mucho tu madre, sacó su carácter y me dijo que por qué me metía contigo”.