Ylenia Padilla no es de las personas que se calla y pasa de algo. Ylenia Padilla es de las que machaca si cree que la situación lo merece. Precisamente por eso, la ex concursante de 'Gandía Shore' se ha granjeado más de una enemistad... con la que probablemente coincida en el nuevo programa en el que será concursante, 'GH DÚO'. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ella misma ha sido la encargada de lanzar, a través de su cuenta de Twitter, un mensajito a los enemigos a los que tendrá que ver la cara durante (si aguanta) 3 meses. Vamos, que ya está caldeando el ambiente y todavía faltan unos días para que el nuevo reality de Telecinco dé el pistoletazo de salida...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¡Buenos días y #FelizSábado! ☀ No, la llegada de Ylenia NO era una inocentada 😉 La lista de concursantes de #GHDúo va tomando forma ¿Tenéis ganas de que empiece? pic.twitter.com/TbrM3byHfY — Gran Hermano (@ghoficial) December 29, 2018

Ylenia ha utilizado Twitter (una red social en la que es más activa que en Instagram, aunque muchas celebrities hayan dado de lado al 'pajarito' para centrarse en los filtros) para cargar contra algún que otro compañero con el que, en principio, va a tener más de un rifirrafe... pero, sobre todo, espera no defraudar a sus casi tres cuartos de millón de seguidores: "Todos me pedís que no os falle en GHDuo. Y os diré que soy humana y fallaré mucho...", ha empezado adelantando.

La ex gran hermana VIP añadía: "Hay personas mezquinas, y convivir viéndoles el careto... no será fácil. Lo que sí os prometo es VERDAD, algo que poca gente practica", señala. Lo que os decíamos al principio: no se va a callar ni una, y eso le puede traer más de un problema...

Por cierto... Todos me pedís que no os falle en GgDuo. Y os diré que soy humana y fallaré mucho... Hay personas mezquinas y convivir viéndoles el careto...no será fácil. Lo que si os prometo es VERDAD, algo que poca gente practica. Gracias por el apoyo. Os amo. — Ylenia (@YleniaGandiaSh) January 3, 2019

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ella, por supuesto, no ha dado nombres, pero no hay más que ver su currículum y la rabia de sus seguidores contra una persona en concreto: Sofía Suescun. "Por favor, dale la vida mártir a SOFÍA SUESCUN y no dejes que gane, gana tú", le escribía un fan. "Sólo te pido que le hagas el tiki tiki a Sofía", decía otro de cachondeo. "Espero que te comas a Sofía", añadía otro más. Vamos, ¡que tienen entre ceja y ceja a la de Pamplona!

De momento, Ylenia entra sola a la Casa hasta el el próximo día 8, en la primera gala, se desvele quién será su pareja en el concurso (aunque todo apunta, tal y como os adelantamos en QMD!, a que será su ex Fede Rebecchi), pero ya sabe que se verá las caras con Kiko Rivera e Irene Rosales, Alejandro Albalá y Sofía Suescun y Antonio Tejado con su mujer, Candela Acevedo.