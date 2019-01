La tarde de este jueves en 'Sálvame' fue de todo menos tranquila. Cuando se suponía que todo tenía que ser alegría y jolgorio después de que Míriam Saavedra fuese coronada 'reina inca' en el programa, la cosa se torció hasta niveles insospechados con la entrada por teléfono del ex de ella, Carlos Lozano. El presentador se despachó a gusto contra la ganadora de 'GH VIP 6', y la acabó de llamando de todo menos 'bonita: "sinvegüenza, "montajista", "manipuladora" o "mentirosa" fueron algunos de los calificativos que Lozano empleó contra Míriam después de que ella renegara de su relación: "¿Cómo no voy a renegar de él con todo lo que dice a las espaldas? Es una lengua de trapo que va hablando de mí por detrás", apuntó.

El presentador montó en cólera cuando escuchó las palabras de Míriam: "He estado contigo a tu salida de GH, sinvergüenza, he estado contigo en fin de año. Lo has ocultado porque has hecho una exclusiva diciendo que no estabas conmigo. Eres una montajista. No quiero a mi lado a alguien como tú". "Te vendes por dinero, pisoteas a cualquiera", continuaba antes de añadir: "Te pedí que dijeras la verdad, pero no te interesa. Basta ya".



A punto de echar las lágrimas, Míriam señaló que Carlos 'no se merece una persona como ella' y que 'no piensa volver con él'... pero él tampoco parece que quiera tras afirmar: "Te querías casar conmigo por los papeles. Tú y tu madre, iros las dos a la mierda".

Míriam se defendió de todas las acusaciones y desmintió la última afirmación de Carlos, pero ahí estaba Carlota Corredera para echarle un cable, en especial después de que el presentador señalara que "una mujer de verdad tiene que tener estudios": "Carlos, te he pedido un tono y no lo has respetado. Es obvio que está muy enfadado. A mí todas estas intervenciones así me ponen muy mal cuerpo. Se le ha dado la oportunidad de que utilice este espacio hasta que la dirección ha considerado que no se ha respetado el tono que se tiene que utilizar. Es muy feo. Ha utilizado un tono muy chulesco... y Carlos, te voy a decir una cosa: cuando te vea en persona te lo voy a decir, que se pueden decir las cosas con educación".

La presentadora le daba, además, la última puntilla: "Tú has dicho que una mujer de verdad tiene que tener estudios universitarios... bueno, una mujer de verdad puede tenerlos o no, porque hay muchas mujeres de verdad que no los tienen", señaló, dejando a Carlos a la altura del betún.