Si Kiko Matamoros abre la boca sobre Makoke y Julio Iglesias, se nos cae la casa encima a todos. Esa ha sido, a grandes rasgos, la gran revelación del colaborador a su llegada a España tras su viaje a punta Cana junto a su hija Laura Matamoros. El de 'Sálvame' sabe muy bien lo que se coció en su día entre el cantante y su exmujer, y él fue el primero en afirmar que ambos tuvieron una relación, por eso, a pesar de las supuestas exigencias del 'latin lover' por que Makoke rectifique, él no piensa mover un dedo: "Hay cosas que Makoke no ha dicho que serían muy ofensivas para él. Igual ahí hay alguien presionando para que no hable", dijo, y apuntó: "¿A mí me va a callar Julio Iglesias? Ni que fuera el Papa, que me da igual. Yo no voy a rectificar".

