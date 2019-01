Hace apenas unas semanas que se hizo pública su relación, pero Alba Díaz y Javier Calle ya la llevan con total normalidad. ¡Y eso que al principio fue un bombazo porque él acababa de divorciarse de una íntima de ella…! Así de sonrientes y divertidos los vimos hace unos días por el paseo marítimo de Marbella. Parecían los chicos de 'Verano azul' disfrutando de su particular invierno en la Costa del Sol… Ella, de 19 años, estudia en Madrid y él, de 32, trabaja en Marbella, así que tienen que aprovechar todo el tiempo libre que tienen para estar juntos. Al novio de Alba le encanta el deporte y lo mismo se prepara para un Ironman, que juega al golf o monta a caballo, una afición que comparte con su chica.

Tras el paseo en bici, hicieron algunos recados y se marcharon a la casa de él, donde han estado alojados. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés', 'ayudó' a su chico que iba cargado.

Alba, acostumbrada a las cámaras desde pequeña y toda una influencer, presumió de su victoria en el amor.

La Instagramer no dejó nada de su look al azar. Llevaba a juego ¡hasta la goma del pelo! Alba se decantó por los tonos azules con una sudadera de Kenzo y un pantalón de chándal de Le Coq Sportif, que combinó con zapatillas rojas de Nike.

Parece que tanto el torero como la diseñadora han dado su visto bueno a la relación de su hija con el empresario, a pesar del revuelo que se formó al conocerse su relación. "Me siento orgulloso de ser una de las primeras personas que siempre se entera de lo que le pasa a Alba", comentó el Manuel Díaz cuando le preguntaron por la nueva ilusión de su hija. Vicky Martín Berrocal, por su parte, escribió en su Instagram un tierno mensaje: "Camina tranquila".

Lo cierto es que después de estos días en los que la pareja se lo ha pasado pipa en Marbella, Alba ya está de nuevo en Madrid, donde ha retomado las clases de Marketing en The College for the International Studies, tras las vacaciones navideñas. Y él ha tenido que quedarse trabajando en la Costa del Sol, donde regenta varios locales de ocio nocturno.