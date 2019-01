Jorge Javier Vázquez debería saber que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en redes sociales, sobre todo, si eres el presentador del nuevo reallity de Mediaset y los jefes te han dicho que hay que hacer misterio con cada uno de los anuncios, ir diciéndolos cada uno a su tiempo... el problema está cuando tú sí conoces toda la lista de concursantes y la audiencia no. Y si no que se lo digan a Jorge Javier que un desliz en un comentario de una fotografía suya de Instagram ha sido el detonante para que conozcamos a la muy posible futura concursante de 'GH Dúo': ¡Carolina Sobé!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Exacto. Esto al menos ha sido la conclusión, evidente por otra parte, que sacamos del comentario de Jorge Javier Vázquez. Un usuario de Twitter ha sido el encargado de rescatar este pequeño detalle de la red social y habilitarlo al gran público con una captura de pantalla proponiendo su propia conclusión y con la que estamos muy de acuerdo. En el último post de Instagram de Jorge Javier Vázquez, Carolina Sobé quiso comentarle algo a lo que J.J. le contestó rápidamente: “Tú a ver qué vida me das, ¿eh?”, lo que se ha entendido una clara alusión a que pasarán juntos mucho tiempo próximamente, ¿y cuál es el próximo proyecto de Jorge Javier? La conclusión de este usuario de Twitter fue rápida: 'GH Dúo'.

Twitter Pascualytal_

¿Te imaginas una casa con Ylenia, que ya ha caldeado el ambiente antes de empezar, Sofía Suescun, Kiko Rivera y Carolina Sobe? Pues todo parece a que no habrá que imaginar mucho tiempo más.

Hasta ahora la cadena no ha confirmado ni desmentido la participación de Sobé aunque sí sabíamos hace unas semanas que Carolina estaba en conversaciones avanzadas con Mediaset para participar en un reallity. Tampoco sabemos si habrá dado algún tirón de orejas al presentador por irse de la lengua, eso sí, el concurso es de parejas así que queda una gran duda: ¿con quién irá? Bueno, el desliz no ha sido tan grande como para revelar quién será su compañero. No obstante, todo parece indicar que Mediaset moverá ficha y confirmará lo antes posible la participación de Sobé para que no se haga más grande el patinazo que ha tenido su presentador. Ahí sabremos si Julio Ruz será o no el compañero de Sobé dentro de la casa de Guadalix.