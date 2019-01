En a penas cuatro días, Kiko Rivera e Irene Rosales harán las maletas para comenzar una nueva y gran aventura... ¡La de 'GH DÚO'! La pareja fue la primera confirmada para el nuevo 'reality' de Telecinco, donde se enfrentarán a rostros como Sofía Suescun y Alejandro Albalá o Antonio Tejado y Candela Acevedo. Sin duda no va a ser nada fácil, pero el dinero es el dinero, así mismo lo confesaba la propia Irene en 'Sálvame': "Es un sitio donde vamos a ganar dinero los dos, y luego también por el trabajo que nos puede dar". La mujer del DJ no ha tenido problema en confesar que Kiko continúa teniendo una deuda con Hacienda y parte del dinero que ganen, irá destinado a este fin. El próximo 8 de enero, cuando se celebra la primera gala del concurso, Kiko e Irene tendrán que decir "hasta pronto" a sus hijas, a quienes podrían no volver hasta dentro de tres meses, cuando finalice el programa. Aunque muchos creen que será mucho antes, ya que Kiko ya ha abandonado dos 'realities' de la cadena...

Gtres

Es por eso que el matrimonio está disfrutando al máximo del tiempo que les queda junto a su familia. El fin de año lo pasaron en Cantora junto a Isabel Pantoja, Anabel y hasta Chabelita, y ahora están aprovechando para hacer planes de cuatro junto a sus hijas Ana y Carlota. Sin perder de vista ni un segundo a su hija Ana, de tres añitos, y con Carlota en brazos, Irene llegaba a casa y confesaba tenerlo todo casi listo para su nueva aventura

Gtres

El hijo de Isabel Pantoja aparecía poco después en su moto. Pero él no quiso hacer demasiadas declaraciones al respecto de su 'reality', prefiere dejar que las cosas pasen como tengan que pasar.

Gtres

Lo que está claro es que los nervios están a flor de piel. La propia Irene compartía con sus seguidores una 'cuenta atrás' para ir calentando motores para 'GH DÚO'. ¿Están preparados para las críticas? Desde luego tendrán cientos de seguidores, pero no les van a faltar detractores, y más viendo las polémicas que las rodean y todavía ni han entrado...