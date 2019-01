Después de la fugaz relación entre Suso y Aurah fuera de la casa que no les duró ni 24 horas, han sido muchas las versiones que han salido a la luz en torno a la ruptura de la pareja, sobre todo por parte de la canaria, pues Suso aún no ha roto su silencio. Una vez más, Aurah ha decidido sentarse en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de su relación con Suso y cómo fue su ruptura: "La noche del 21 estuvimos todos en una discoteca. Estuvo como una hora, me presentó a sus amigos y al irse me dio un beso en la mejilla", comentó Aurah sobre la reacción de Suso nada más salir de la casa.

Al día siguiente durante la grabación de'El Debate de Gran Hermano VIP', estuvo muy distante con ella y tan sólo le dio un beso en la frente. "Cuando terminamos de grabar me dijo que iba a venir al hotel a hablar conmigo. No apareció y a las 11 de la noche le mandé un mensaje para aclarar las cosas. Me llama y, después de darle muchas vueltas a lo que me quería decir, me cuenta que ha visto vídeos que no le han gustado y que necesita tiempo para pensarse las cosas".

Aurah entonces le dice que le envíe esos vídeos que supuestamente tanto daño le hacían. Sin embargo, Suso no hace más que dar vueltas para acabar diciéndole que los había borrado debido al daño que le hacían. Aunque, describiéndoselos antes, haciendo hincapié en uno en el que aparecía que Tony Spina bailando en una discoteca. Aunque Aurah insiste que ese vídeo es un montaje y que la que realmente está agarrada a Tony es Makoke y no ella.

Finalmente, Suso acaba diciendo que se va a Barcelona y que necesita tiempo para pensarse las cosas y decidir si continuar o no su relación con Aurah. Entre tanto, el joven le dice que no va a salir de fiesta y que va a dedicar todo el tiempo a pensarse las cosas y a estar con su familia.

Después de todo esto, Aurah dice sentirse utilizada por "haber estado en esa casa con una persona que me decía unas cosas que no eran reales". La concursante de 'GH VIP 6' explicaba con el corazón en la mano cómo se siente después de todo lo que ha pasado con Suso. “Yo tenía una ilusión. Ahora mismo estoy cabreada”.



Lo que sí ha aprovechado Aurah ha sido para dejar muy claro que no ha tenido ninguna relación en estas últimas semanas, pero dejando caer que Suso no habría hecho lo mismo, “Sé con certeza que ha estado con una morena”.

Aunque, de inmediato los colaboradores del programa le han preguntado acerca de los rumores que la relacionaban con su futbolista. Una amistad que Aurah ha querido dejar clara: “Es una amigo al que conozco incluso desde antes de conocer al padre de mi hijo”-“No he estado con ningún chico desde que salí de la casa”.