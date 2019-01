María del Mar Cuena Seisdedos, más conocida como Yurena, Ámbar o Tamara, es la última confirmada de 'GH DÚO' a cuatro días de que arranque el 'reality'. Las puertas de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra abrirá sus puertas el próximo 8 de enero, dando la bienvenida a los rostros más dispares de la televisión, y con esta última confirmación no podemos dejar de imaginarnos el panorama. ¿Os imagináis, desayunando en la misma mesa, a Kiko Rivera, Ylenia, Sofía Suescun, Albalá, Antonio Tejado y Yurena? ¡Para el recuerdo! 'Sálvame naranja' ha sido el programa encargado de confirmar la identidad de la nueva concursante. La del exitoso 'No cambié' vuelve a la televisión tras mucho tiempo alejada de las cámaras dispuesta a darlo todo en el 'reality' de Telecinco. Lo que todavía no sabemos es la identidad de su pareja... Lo desvelarán a lo largo de la primera gala, al igual que el acompañante de Ylenia... ¡Menuda intriga!

Una de las opciones que ya resuenan con fuerza entre los seguidores del programa es Juan Miguel, el conocido peluquero con el que mantuvo un romance y al que ya hemos visto ser carne de 'reality'.

Desde luego sus 'Yurefans' estarán encantados con la noticia, sobre todo porque se le brinda la oportunidad de estrechar lazos con rostros como Kiko Rivera... Tranquila, Irene, no te pongas celosa, solo hablamos de forma profesional, y es que quién sabe si de aquí sale un bonito dúo musical y nos regalan la canción del verano...

No es la primera vez que la cantante se lanza a un concurso de tal envergadura, ya la pudimos disfrutar en 'Supervivientes 2016' y en Hotel Glam, ahora llega a este nuevo programa con "todas las ganas del mundo" y de lo más "emocionada". Además, de esto de la televisión ya sabe mucho... Yurena ha formado parte de formatos como 'Crónicas marcianas' junto a su madre Margarita Seisdedos, 'A tu lado', o 'Sálvame', entre muchos otros.



También podría codearse con otros rostros como Carolina Sobe, una de las concursantes que se le han 'escapado' a Jorge Javier...