La de Benidorm y sus morritos ponen, en a penas cuatro días, rumbo a Guadalix de la Sierra para hacer de la casa más famosa su hogar durante... Bueno, durante el tiempo que aguante en 'GH DÚO', el nuevo 'reality' Telecinco. Porque a este paso, y con la cantidad de frentes que ya lleva abiertos, Ylenia Padilla puede convertirse en una de las concursantes más polémicas. Ella misma se ha encargado de lanzar, a través de su cuenta de Twitter, un mensajito a los enemigos a los que tendrá que ver la cara durante (si aguanta) 3 meses. Vamos, que ya está caldeando el ambiente y todavía faltan unos días para que el nuevo reality de Telecinco dé el pistoletazo de salida... "Hay personas mezquinas y convivir viéndoles el careto...no será fácil", escribía. Vamos, que su concurso va a dar mucho de qué hablar, de eso no cabe duda. Pero hasta ahora desconocíamos quién la acompaña en esta aventura, y es que a diferencia de su paso por 'GH VIP', ahora le toca concursar en pareja.

Hasta ahora, ella desconocía quien va a ser su compañero de aventuras: "Máxima incógnita, pero solo hay dos posibilidades. Temo a los dos por igual, uno es rollo macarra y el otro va de pijo, pero los dos son lo mismo", ha comentado en 'Sálvame'.

"Los dos han rajado de mi", ha asegurado. Y es que la de Benidorm tenía dudas sobre si la acompañaría Labrador (su ex) o Fede Rebecchi (su otro ex), aunque otros hasta creen que podría tratarse de Suso Álvarez, para ella esa opción no cabe...

Pues bien, ¡nosotros ya lo sabemos! Tal y como ha podido saber Quémedices.es, el apuesto caballero que acompañará a Ylenia en 'GH DÚO' será el mismísimo... ¡Fede! El italiano y ex novio de la rubia será quien cruce las puertas del nuevo 'reality'.

¿Cómo se llevarán? ¿Habrá reconciliación amorosa, serán amigos, o se llevarán a matar? Eso sí, no será con el único con el que pueda tirarse los trastos a la cabeza... En la casa se encontrará con el hijo de Isabel Pantoja, ¿cómo se llevará con Irene Rosales? El DJ y su mujer fueron la primera pareja confirmada para participar en esta primera edición y podría no hacerles mucha gracia que la de Benidorm les acompañe... Aunque, de momento, no hemos visto a Irene Rosales sacar su carácter, Ylenia podría sacarla de quicio, y mucho.