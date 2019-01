"Quizás ahora pierdo el control y me da igual", canta Agoney... Y parece que le viene como anillo al dedo porque ayer, CASI PIERDE EL CONTROL ABSOLUTO. Aunque, eso sí, no le dio igual, nada igual... ¡La pudo liar muy gorda! El ex concursante de 'OT 2017' estaba retransmitiendo en directo a través de Instagram para charlar con sus seguidores cuando, de pronto... una de las velas que tenía encendidas en su mesa, se cayó y estuvo a punto de provocar un incendio. Rápidamente, Agoney se levantó de la silla e intentó apagar el fuego que había provocado la vela, menos mal que por suerte fueron solo unos papeles. Pese a que todo quedó en un susto, sus seguidores no pudieron evitar preocuparse por él.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El vídeo del tremendo sustazo no ha tardado en circular por las redes, y solo hay que fijarse en su cara para darse cuenta de que se le debió parar el corazón, ¡cuanto menos! "Madre mia agoney casi incendia la casa! Que susto", comentaban sus seguidores. Y no es para menos... Y es que, para colmo, a Agoney al ver las llamas no se le ocurre otra cosa que ponerse a soplar, una muy mala idea porque eso no hace más que avivar el fuego.

La cara dios de agoney que me da alfo jaaaa pic.twitter.com/ok6Lz9iulQ — LIBERTY 🌹STREAM TUS MONSTRUOS (@momocosaguena) January 4, 2019

La cara de preocupación de Agoney era evidente mientras soplaba y pisoetaba los papeles quemados mientras se le oía decir: "¡Hala, hala...!" y "¡Perdón, perdón...!".

Por suerte la cosa no terminó en desastre, así que Agoney no tardó en recomponerse después de haber apagado el fuego y sacar su lado más divertido para no preocupar a sus seguidores. Se lo tomó con mucho humor, y entre risas confesaba: "Era totalmente imposible y se me quemó el papel. No sé cómo... ¿Hola? Está lleno de cenizas, cómo huele la casa ahora... Huele a barbacoa".