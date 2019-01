El concursante más polémico de 'GH VIP 6', Ángel Garó, nos ha hecho dudar, en más de una ocasión, de cuál es su verdadera cara. Ha protagonizado las broncas más fuertes del 'reality', nos ha hecho flipar con sus gritos, su vena en la frente y sus ataques de ira... Ha abandonado el plató de Telecinco en más de una y dos ocasiones tras comprobar que el apoyo del público no iba precisamente a su favor, si no que se deshacían en abucheos cada vez que abría la boca... Vamos, que su paso por el concurso no ha sido nada, pero que nada fácil. Una a las que se ha enfrentado sin reparos, y que le ha costado enemigos en la audiencia, ha sido Verdeliss. El humorista, con su habitual ensañamiento con la 'youtuber', le provocó hasta las lágrimas a la mamá de seis al hablar de sus hijos. Pero lo mismo provocaba el más grande de los ensañamientos que se reía o felicitaba a sus compañeros, es por eso que muchos le han tachado de tener doble personalidad. ¿Qué hay realmente en la cabeza de Ángel Garó? Para descubrirlo ha acudido a 'Sábado Deluxe' y se ha sometido a un test de inteligencia y personalidad con el que pretende callar muchas bocas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La psicóloga del programa asegura que, a través de sus dibujos, ha podido descubrir que al humorista "le encanta el juego mental, ese 'tira y afloja' de ver quién puede más", eso sí, casi siempre es él... Pese a todo, confiesa que "guarda una coherencia entre sus personajes", es decir "es excéntrico pero coherente en su excentricidad", y así con todos sus caracteres. Cuenta que le ha demostrado tener "los pies en la tierra aunque normalmente le veamos al extremo".

Su personalidad es "única", de eso no cabe duda, pero por si acaso, la psicóloga lo ha confirmado. Pero también se ha lanzado a indagar en su cociente intelectual... Y el resultado ha sido de ¡120! Un número por debajo de Chelo García Cortés pero por encima de rostros como Miriam Saavedra o Belén Esteban, algo que a él, personalmente, le da mucho placer.