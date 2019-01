Hay noches y noches... Pero, sin duda, la del 5 de enero es una de las más mágicas del año. Sus Majestades de Oriente se ponen en camino de todos los hogares de España para llevar la ilusión a los más pequeños, pero, a veces, no son los únicos. Anoche, en 'Sábado Deluxe', los Reyes Magos llegaron para Belén Esteban transformados en dos invitadas de excepción que hicieron de la de ayer, una noche mágica para la princesa del pueblo. El programa de Telecinco comenzó recibiendo a Yolanda Ramos, una actriz que, confesa, ha ganado mucho "dinerito" imitando a Belén Esteban, algo que a la colaboradora le encanta: "A mí me encanta que me imite, me parto de risa, lo hace muy bien", confesaba. Así que el programa quiso que se reencontrasen Belén y su 'alter ego', una Yolanda transformada en la princesa del pueblo... ¡Anoche tuvimos doble ración de Belén Esteban!

"Si supieras las de dineritos que he ganado contigo", le confesaba Yolanda. "Y yo me alegro", aseguraba Belén Esteban. Y la actriz quiso mostrarse muy agradecida con la colaboradora: "Siempre se rió. Me vea donde me vea se acuerda de mí, me felicita, siempre se lo ha tomado todo bien", aseguraba Yolanda. "Ella es de verdad y vivir siendo de verdad es muy difícil", continuaba halagando a la colaboradora. Y Belén, lógicamente, no pudo contener la sonrisa.

Pero no fue la única sorpresa y alegría que se llevó la Esteban anoche, y es que poco después llegó al plató sor Lucía Caram, una monja argentina que colabora con el Padre Ángel en proyectos solidarios cada año. Y pensaréis, ¿qué tiene que ver con Belén? Pues mucho... La colaboradora adora la labor de ambos, y no dudó en donarles parte de su premio al ganar 'GH VIP'.

Belén Esteban se convirtió en la ganadora del 'reality' con el 67,9% de los votos y la concursante donó parte del dinero a Sor Lucía, al padre Ángel, a Cáritas y al hijo de su compañera Lola, que tiene parálisis. La princesa del pueblo entregaba 10.000 euros a Sor Lucía Caram y 10.000 euros al padre Ángel en reconocimiento a su labor contra la pobreza infantil, entre otros asuntos. La colaboradora de Sálvame no dudó en acudir a la organización para descubrir, de cerca, su labor, y asegura que se quedó impresionada.

Anoche sor Lucía se mostró muy agradecida con Belén, confesando que estaba muy contenta de poder contar con ella.