El próximo 3 de febrero, María Jiménez cumplirá 69 años y lo hará regresando a los escenarios. Sin duda, un gran motivo de celebración, pero que, como todo, llega en una época de 'claroscuros'. Lejos de ser uno de los momentos más felices de su vida, la cantante lo hará atravesando una época complicada, y es que como cada año, lo hace poco después del aniversario de la muerte de su hija. Así lo ha confesado ella misma en 'Sábado Deluxe'. Jiménez ha visitado el programa de Telecinco después de una larga temporada alejada de los focos y no ha podido evitar derrumbarse al recordar que, para ella, las navidades son la época más complicada del año. Un 8 de enero de 1985 su hija perdía la vida, y a día de hoy, la cantante no lo ha superado: "Todavía me cuesta pasar por delante de su foto, eso no se supera nunca. No puedo hablar del tema todavía", confiesa. Además, ha contado una triste anécdota que le sucedió años después de la muerte de su hija, y es que su coche se paró en mitad de la carretera en el mismo kilómetro en el que falleció la adolescente, algo que la rompió por completo.

Al recuerdo del fallecimiento de su hija se suma las recientes muertes de Chiquetete y Moncho, algo que hace que ella califique este pasado 2018 como un muy "mal año". Y es que María asegura que "borraría las navidades del calendario, me traen muy malos recuerdos". Pero es toda una guerrera y después de superar un cáncer, tiene ganas de volver con las pilas cargadas al 100% Así que, aunque la Navidad sea la época más complicada para María Jiménez, se ha secado las lágrimas y ha regresado con muchos motivos para celebrar, y es que profesionalmente vive un gran momento.

Hasta ha sacado su lado más divertido para bromear sobre su relación de 'tira y afloja' con Jimmy Jiménez Arnau: "Estuvimos a punto de tener algo", ha confesado ella. Y es que si de algo puede presumir la cantante es de haber sido muy deseada... Tanto que asegura que "más de una persona me ha dicho que pone mi música para hacer el amor" y hasta "muchas mujeres y muchos hombres se ponían cachondos viéndome bailar flamenco". Después de 12 años sin grabar un disco, ahora se propone relanzar su carrera por todo lo alto.



María Jiménez no ha dudado en hablar de la pérdida de Chiquetete, asegurando que Raquel Bollo se cargó la carrera del cantante: "El ruido le apagó la voz", comenta la cantante. "Pepe me maltrató a mí mucho y yo no estuve por todos los platós contándolo, nunca, hasta que no llegó el momento y lo denuncié. Hasta entonces no había hablado nunca. Se cargó su carrera. Le perjudicó enormemente", asegura.

Sobre el amor, tiene claro que está cerrada, aunque su máxima es que "amar duele, pero vivir sin amor no se puede". Y es que una de sus relaciones más conocidas y polémicas fue la de Pepe Sancho, con quien se casó varias veces y quien le dejó, según cuenta ella misma, "muchos cuernos". Confiesa que menos mal que de joven "ligaba más que Chabelita".

La cantante ha puesto fin a la entrevista haciéndole algunos regalos de Reyes Magos a los colaboradores del programa, ya que según ella misma se topó, de camino a Telecinco, con un camello y un paje real. ¡Si es que es única!