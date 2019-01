Dulce se rompe al hablar de Isabel Pantoja y vuelve a arremeter contra ella

La niñera más famosa de la televisión ha decidido romper su silencio (otra vez). Cuatro meses después de que Isabel Pantoja entrase, en directo, en 'Sálvame' para protagonizar la llamada más famosa y con menos pelos en la lengua de la historia, Dulce se ha sentado en 'Viva la vida' para hablar claro en una entrevista que coincide, además, con ser la primera tras la bronca que se marcó con Chabelita en el 'Deluxe'. La ex empleada de Cantora tiene claro que nadie "ni por todo el dinero del mundo, haría por Isabel Pantoja lo que yo he hecho". Y asegura que no lo ha hecho por dinero (y que no es por echarse flores), si no que fue cuestión de "amor y entrega absoluta". Pero "lo que ha hecho conmigo ha sido muy cruel, el dolor y la pena que tengo dentro...", confiesa la que fuera niñera de Chabelita. Cuenta que le ha dolido muchísimo todo lo que dijo en aquella llamada, sobre todo porque es mentira, y porque sabe que ha cuidado de su hija hasta el día de hoy absolutamente en todo: "Siempre será mi niña, pase lo que pase, lo será toda la vida", confiesa.

Dulce ha confesado que toda esta situación le ha dolido demasiado, y le ha lanzado un mensaje a Isabel Pantoja: "Tú sabes todo lo que he sido para ti y has sido muy cruel...", pero no ha tardado en lanzarle un dardo envenenado: "No sabías ni la edad que tenía tu hija cuando se escapó del colegio".

"Te he dado consejos toda la vida", continúa hablando Dulce a cámara directamente a Isabel Pantoja, "yo me gasté con tu hermano lo más grande sin tenerlo" (asegura refiriéndose a sus préstamos de dinero). "Y tú eras millonaria y yo pobre", asegura, y le pide que no le haga más "burlas", ya que "por respeto estoy callada. Por respeto a ti y a tu hija, pero has pasado todos los límites", añade.

Ahora mismo, cuenta, "estoy ayudando a tu hija sin recibir nada a cambio, yo no vivo de Isa". Ha contado algo que hasta ahora desconocíamos, y es que al parecer nunca se había cogido bajas y ha trabajado enferma, y hasta coja, pero el día que decidió coger una baja: "Te volviste loca", al menos así lo cuenta Dulce. "Y me has demandado, pero la demanda va a ir en contra tuya", continúa arremetiendo.

La presentadora tiene claro, como gran parte de los espectadores, que entre Dulce e Isabel Pantoja hace falta una conversación de forma urgente, aunque lo cierto es que no parece que eso vaya a llegar nunca...