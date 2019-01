GH DÚO no ha empezado y en Sálvame ya se ha tenido lugar el primer enfrentamiento. Rafa Mora ha recordado que ya no es tan amigo de Ylenia como lo era, pues parece que han tenido sus más y sus menos en los últimos meses. Algo que ha hecho saltar a Belén Esteban que ha sacado rápidamente las uñas por su amiga Ylenia. Y Rafa Mora no se lo ha conseguido. El colaborador de 'Sálvame' ha sido muy claro con la princesa del pueblo: "La vamos a tener por algo que no te compete, guapa". Unas palabras que han sentado fatal a Belén.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Su pelea ha comenzado cuando Rafa Mora le ha recordado a Ylenia que a pesar de que en el pasado mantuvieron una amistad, ahora no va a tener su apoyo desde su sillón de 'Sálvame'. “En el pasado la he ayudado con todo. Siempre estuve con ella, hasta que me traicionó”, comentó el que fuera tronista de 'MYHYV'.

Y no se lo pierdan porque su enemistad tiene nombre propio: Omar Montes. “A Ylenia y a Omar les conozco desde que eran muy pequeñitos, cuando iban a las discotecas de Benidorm. Cuando ella rompe con Omar me exige que hable mal de él, pero yo no lo hago porque creo que él es buena persona”. Una ruptura que se produzco hace mucho tiempo, sin embargo cuando parecía que ya estaba todo olvidado. Ylenia volvió a cargar contra él diciéndole a Omar que si quería quitarle el puesto de cornudo de España a Rafa Mora. Unas palabras que le dolieron mucho al colaborador de 'Sálvame' pues lo pasó muy mal con todo lo que vivió con Macarena.

Rafa además ha ido más allá y ha dicho que no venían a cuento las palabras de Ylenia y fue una actitud cobarde, pues él no estaba presente para defenderse. Tras este relato, Belén Esteban ha saltado para defender a su amiga: "Vuestros problemas son vuestros pero yo conozco a una Ylenia distina de la que tu hablas. Yo a Ylenia la voy a defender porque es mi amiga y lo que no hago con mis amigos es airear nuestros reproches en un plató". Finalmente, ambos han quedado como amigos, pero se han vivido momentos de auténtica tensión en el plató de 'Sálvame'.