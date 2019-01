Isa Pantoja y Omar Montes han entrado en un bucle sin fin de idas y venidas. En los pocos meses que llevan de relación han pasado ya varias crisis. Pero,quizás, la más gorda de todas ha sido la que ha tenido lugar este fin de semana en Granada. Como ya os contamos, la hija de Isabel Pantoja se encontraba pasando unos días de sus eternas vacaciones en esta ciudad, y entre los amigos que habían alquilado la casa rural se encontraba Asraf, exconcursante de 'GH VIP 6' con la que Isa protagonizó un sonado 'edredoning'. Un tonteo dentro de la casa que le costó en su momento su relación con Omar y que, supuestamente, había roto su amistad con Asraf.

Omar e Isa se supone que estaban distanciados aunque no dejaron de mensajearse durante todos los días de vacaciones de Isa con sus amigos. En la última noche que Isa y sus amigos iban a pasar en esta casa rural de Granada se presentó sobre las 23:30 Omar Montes y sus seis amigos. Y fue tal la tensión que acabo presentándose la mismísima Benemérita.A partir de aquí hay dos versiones:

Versión de Chabelita

La de Isa Pantoja que ha sido narrada en 'El programa de Ana Rosa' por Marta Riesco, amiga de la hija de Isabel Pantoja y testigo directo de los hechos. “El telefonillo no paraba de sonar y me levanté a cogerlo. Cuando lo cogí la pantalla estaba tapada. Abrí las puertas sin querer y veo como entran seis chicos al jardín. A los cuatro segundos empiezan a aporrear la puerta e Isa se da cuenta de que es Omar". Entonces la reportera comienza a mantener un diálogo con el trapero, que lo único que quería era que Isa Pantoja- que a pesar de no haberle invitado se haría presentado allí-. "Omar lo único que me decía es que sería quería llevar a Isa con él.".

Por su parte, Asraf y su hermano Anuar estaban "muertos de miedo" en la planta de arriba rogando que no abriesen la puerta. Ante la negativa a dejar entrar a Omar, éste llama a su cuñado, Kiko Rivera (con el que tiene una gran amistad) para que Isa les abra la puerta y hablé con él. Finalmente, Asraf, con mucho miedo, llama a la Policía.

Versión de Omar Montes

Según el trapero él e Isa Pantoja se estuvieron mensajeando todo el viernes, y fue entonces cuando Isa le dijo que nunca hacía nada por ella, que necesitaba una prueba de amor. Y Omar, como es tan impulsivo, cogió a sus amigos y se presentó en la casa rural. "Todos se quedan en el coche menos Omar, su manager y otro amigo", cuenta la reportera que ha hablado con Omar. Según Omar es una amiga de Isa la que llama a la casera y es la casera quien llama a la Guardia Civil, que sólo toma declaraciones a los presente y se va. Tras el altercado, Isa y Omar siguen manteniendo el contacto y al día siguiente Isa le dice a Omar que no quiere estar con Asraf y que se van juntos a un hotel de Granada. Pasan allí unas cinco horas hasta que "Isa se mosquea y se va. Es entonces cuando Omar sube un vídeo de los dos juntos para picar a Asraf".

¿Es todo un juego para hacer caja? ¿Siguen juntos? ¿Han roto otra vez? Son muchas las preguntas en el aire y siempre muy variables, pues puede que estén juntos ahora y rompan a la media hora.