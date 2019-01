Paz Padilla no se corta un pelo y le suelta un tremendo 'zasca' a Maite Galdeano

Maite Galdeano ha vuelto a los platós de televisión con las pilas cargadas, y es que su hija, Sofía Suescun, está a punto de entrar (otra vez) en la casa de Guadalix para participar en 'GH DÚO' con el que fue su novio, Alejandro Albalá, un joven al que Maite no acaba de tragar, por lo que parece... Así que la ex gran hermana estaba dispuesta a soltar por la boca todo lo que lleva dentro contra el ex de su hija, aunque le ha acabado salpicando todo en la cara. ¿El motivo? 'Sálvame' ha descubierto unos audios en los que se escucha, a la perfección, como Maite aconseja a su hija que se ligue al mismísimo Manuel Cortés (hijo de Raquel Bollo) para ganar pasta vendiendo su relación allá donde vayan. Algo que no le ha gustado nada ni a Raquel Bollo ni a los colaboradores del programa de Telecinco, pero a la que menos, a Paz Padilla, que ha estallado de lo lindo contra Maite.

"Estás utilizando a tu hija para que esté con un hombre u otro para ganar dinero", ha atacado la presentadora. Para la presentadora, éste es un comentario que ninguna madre le debe hacer a su hijo o hija: "Mi hija puede estar con el hombre más tirado si quiere, pero será autosuficiente y sus relaciones serán por amor, no por depender de un tío".

"No es un buen consejo", ha continuado, y es que para Paz, "decirle a una hija utilice su cuerpo para ganar dinero no es de madre". Al escuchar estas palabras, Maite ha dicho que el asunto se estaba "yendo de mi madre". Aunque entendiendo a Paz, algunos de los colaboradores han abierto una lanza a favor de Maite, como Rafa Mora y Mila Ximénez, que han defendido un poco la postura de la madre de Sofía: "No vamos a ser hipócritas. Entre un vago y una chico con dinero, a todos nos gustaría que nuestros hijos tuviera una pareja bien posicionada".

"Hay que preparar a los hijos para que sean independientes y hagan su propia vida", aseguraba Paz, "ese consejo es muy arcaico", trataba de zanjar. Raquel Bollo, por su parte, ha preferido hacer oídos sordos al consejo de Maite, y ha asegurado que tampoco tienen tanto dinero.