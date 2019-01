Que Ylenia Padilla y Oriana Marzoli nunca se han llevado bien no es algo nuevo. Y, para quien no lo supiera, tampoco es que le pille de sorpresa. Las dos rubias hace tiempo que intercambiaron más de un rifirrafe, y aunque nunca han vuelto a dirigirse la palabra, parece que la cantante de 'Pégate' y la ex gran hermana VIP más exprés de la historia del reality vuelven a las andadas... al menos por parte de la rubia benidormense, que aprovechó una entrevista en el programa de Divinity 'Cazamariposas' para cargar contra su enemiga lanzándole una pulla de campeonato, porque ¡no veas cómo se las gasta Ylenia!

La joven, al hilo de su próxima incorporación a GH DÚO en breves (este mismo martes 8 de enero), señaló que está preparadísima para entrar en el concurso, y que piensa ir a por todas... que no es lo mismo que "ir a por todos", porque lo ha dejado bien claro: "No tengo intención de liarme con nadie dentro de la Casa". A ver si lo mantiene, porque ya sabemos que su pareja en la Casa será su ex... y donde hubo fuego siempre quedan rescoldos.

Eso sí, a la que tiene entre ceja y ceja le mandó una pullita bastante gorda: "Yo aguanto. Yo no soy como esas que abandonan. Yo siempre he sido una tía fuerte", señaló... ¿refiriéndose a Oriana? Su respuesta dio la clave cuando el reportero le preguntó si lo decía por la venezolana: "Tiriríii... ¿Eh? No sé, ¿quién es?", dijo haciéndose la loca con una amplia sonrisa. Vamos, blanco y en botella, ¡Oriana!

Yle también aprovechó la oportunidad para desvelar otro secretillo que tenía en la manga: piensa cambiar de look antes de entrar en la casa. Ahora luce una melenita corta en rubio platino. ¿Se pasará al moreno otra vez? ¿Se plantará sus archiconocidas extensiones? Todo puede pasar... y coincidirá con el presentador de las galas, Jorge Javier Vázquez, que esta misma mañana pasaba por 'chapa y pintura' horas antes de la gala para lucir un nuevo pelo... ¿volverá al plata con el que sorprendió en 'Supervivientes 2018'?