¡A pocas horas de que dé comienzo el estreno de ‘GH Dúo’ el ambiente está más que caldeado! Si no es por los protagonistas de esta vuelta de tuerca al famoso reality, es por sus familiares cercanos... La siempre polémica Maite Galdeano acudió el pasado lunes a ‘Sálvame’ para hablar de la participación de su hija, Sofía Suescun, en el concurso. Una oportunidad que la organización del programa aprovechó para rescatar el audio en el que la artífice de ‘La papela del camión’ aconseja a su hija que se deje de tonterías y se vaya con el hijo de Raquel Bollo, “que tiene pasta a raudales".

"Mira qué agustico estarías con el hijo de Raquel Bollo. Estaríamos en la tele todo el día y tiene pasta a raudales. En la vida te iba a faltar la pela, tía. Yo en el ‘Sálvame’ cada dos por tres, una gozada. Telecinco aquí en la puerta todo el día", se le escucha decir a la navarra. Unas palabras que fueron fuertemente criticadas por la gran mayoría de los colaboradores del programa vespertino, quienes no entienden que una madre, en vez de buscar la felicidad de su hija, le aconseje buscar el amor en aquellas personas que puedan proporcionarle un rendimiento económico.

Tras escuchar el audio, Raquel Bollo, presente en el plató, mostró su malestar y afeó la actitud de la que fuera concursante de ‘GH 16’. “Falta otra parte, que me parece vergonzosa, en la que tú le riñes a tu hija por no haberte hecho caso. De todas maneras, te digo, ¿para qué voy a echar cuentas a mediodías habiendo días enteros? Tú para mí eres un mediodía”, señaló visiblemente enfadada.

Pese a que Galdeano se justificó diciendo que eso era lo que “pensaba en aquel entonces” y que era tan solo una manera de que Sofía se olvidara de Alejandro Albalá, la colaboradora siguió con su aplaudido discurso: "Que tú le digas a tu hija que se cuelgue de alguien me parece vergonzoso… Yo esto lo escuché cuando no estaba en la tele. Como madre y como mujer, me ofende escucharte. Le inculcas a tu hija que viva de un hombre y la pobre Sofía no tiene culpa de nada".

“Soy persona y me confundí, así que vale, lo siento, pero quiero dejar bien claro que yo a mi hija siempre le he inculcado unos valores muy buenos y la he educado en la soberanía de la rectitud”, replicó Galdeano. “La única verdad que has dicho en toda la tarde es que los hijos a veces salen a los padres. En este caso, tu hija no ha tenido más remedio que parecerse a ti”, añadió Bollo.

Maite, luciendo su nueva cara, no se mantuvo callada y se mostró muy orgullosa de haber hecho carrera con su hija. “Yo solita me lo he guisado y me ha salido una hija maravillosa”, sentenció. En ese momento, Belén Esteban también se subió al carro de las críticas y le recordó que no es "la única mujer" que ha sacado adelante a su hija sola.

Por su parte, Bollo acabó estallando cuando la invitada volvió a decir que la habían “recogido otra vez en el programa”. “A mí no me ha recogido nadie. Yo hago mi trabajo por el que me pagan y cuando me quieren será porque les valdré. Algo bueno habré hecho. Vuelvo a trabajar porque mi economía no está como antes, pero sabes cuál es la diferencia, que yo estaría muy a gusto en mi casa, porque me tendrían muy bien, pero no quiero vivir de ningún hombre”.