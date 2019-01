Mucho se ha hablado de la relación entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra después de su salida de 'GH VIP' coronada como la reina Inca pero parece que nada es lo que parece. Al menos así lo ha dicho la ganadora de GH en el plató de Ana Rosa, donde la presentadora no ha reparado en darle caña a la peruana. Miriam, muy calmada, ha querido explicar rápidamente cuál está siendo ahora su relación concreta con el presentador, a quien vio el pasado fin de semana según reveló Diez Minutos con fotos en exclusiva.

Telecinco

“Eso es algo que ya expliqué”, aseguraba Miriam cuando Ana Rosa le preguntaba por Carlos Lozano, con quien llegó a haber planes de boda. “Me encontré con él porque necesitaba solucionar problemas con él. Necesitaba que me mirara a los ojos y me dijera qué había pasado por su boca. Porque la gente especula mucho, incluso los vídeos”, confesaba la ganadora de GH VIP, quien se encontró, a la salida de su concurso, con una relación rota y un ex enfadado acusándola de haber hecho un gran montaje durante su estancia de Guadalix. Sin embargo, el enfado no le impidió llamar a Miriam a su salida de la Casa para hablar con ella, según la versión de la peruana.



Pero estas cosas no le cuadraban mucho a los tertulianos de 'AR', sobre todo a Alessandro Lequio quien no veía coherente que Miriam se quedara a comer con Carlos Lozano junto a su madre: “quien quiere dar carpetazo va sola y no se queda a comer”, decía el suizo. Más allá de este improvisado trío, Miriam quiso explicar que esta relación había sido tóxica para los dos y por eso está necesitando de ayuda psicológica para enfrentarse a esta dolorosa y decepcionante ruptura.

Acto seguido Miriam explicó además qué es lo que le ha llevado a tomar la decisión de tomar distancia del presentador: “el enfado es algo momentáneo, lo que perdura y muchas veces duele más, y que está ahí, es la decepción y actualmente estoy decepcionada”, aseguraba la colaboradora. “No me estoy justificando, yo he cometido muchos errores y él también pero creo que lo más sano para ambos es curarnos él por su lado y yo por el mío”, zanjaba la peruana dejando claro que las cosas entre el presentador y ella no van tan bien como pensábamos y que necesitará un tiempo hasta que su corazón se abra de nuevo.