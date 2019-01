El 'ciberacoso' es, a día de hoy, una triste realidad en las redes sociales. Cientos de anónimos se atreven a utilizar el desconocimiento de su identidad para atacar, con mensajes, a un personaje. Y esta vez ha sido Cepeda el que ha tenido que sufrirlo. Cualquier mensaje que publica el triunfito acumula cientos de 'retweets' y 'me gusta', pero nunca se libra de las críticas. Hace unos días le sacudió la más grande de las polémicas. El gallego publicaba un 'tweet' donde animaba a sus seguidores a "hacer un cartelito así guay para Instagram con todos los conciertos". Una propuesta que sentó muy mal a algunos, que tachaban la situación de "desfachatez" por querer, según ellos, conseguir un cartel gratis, es decir, que un diseñador gráfico se ponga a trabajar por amor al arte. Ante la controversia generada, Cepeda salió al paso de las críticas para pedir perdón: "Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tweet era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis. Hasta mañana".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero las críticas contra él fueron demasiado lejos, y acabó estallando: "Insultos, amenazas, memes, bullying, estoy acostumbrado.. ¿pero tanto? ¿Por una simple interacción con fans pidiendo un puto cartel? A veces me cuesta entender tanta mierda. Vuelvo a pedir perdón. Me quito la app unos días". Y así lo hizo, aunque ya está de regreso.

Poco después compartía un pequeño comunicado en el que confesada sentir "miedo, lástima y rabia" por todo lo que había sucedido tras su mensaje. "Miedo por ver cómo es mucha gente del lugar donde me he criado, de saber que me cruzo todos los días con la maldad personificada, que escudándose en el anonimato son capaces, en masa, de hundir a una persona que realmente no les ha hecho nada", y "Rabia por el hecho de entender esto y no poder cambiar cómo se comporta la sociedad detrás de una pantalla".

Gtres

Menos mal que las cosas se han calmado y Cepeda ha podido volver a las redes sociales con las pilas cargadas: "Hola gentuciña. Soy feliz. Me quedo con vosotros como siempre. Ahora a componer y nos vemos en Murcia".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo mejor para Cepeda será que deje de hacer caso a los 'haters' y se centre en sus fieles seguidores, que no son pocos... Por lo pronto, y por desgracia, ha echado el candado a sus redes sociales (se ha privatizado su Instagram) para controlar quien le sigue y quien no... ¡Ánimo Cepeda!