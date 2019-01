¡A pocas horas de que de comienzo el estreno de ‘GH Dúo’ el ambiente está más que caldeado! Si no es por los protagonistas de esta vuelta de tuerca al famoso reality, es por sus familiares cercanos... La siempre polémica Maite Galdeano acudió el pasado lunes a ‘Sálvame’ para hablar de la participación de su hija, Sofía Suescun, en el concurso. Una oportunidad que la organización del programa aprovechó para rescatar el audio en el que la artífice de ‘La papela del camión’ aconseja a su hija que se deje de tonterías y se vaya con el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés, “que tiene pasta a raudales". "Que tú le digas a tu hija que se cuelgue de alguien me parece vergonzoso… Yo esto lo escuché cuando no estaba en la tele. Como madre y como mujer, me ofende escucharte. Le inculcas a tu hija que viva de un hombre y la pobre Sofía no tiene culpa de nada", le reprochaba Bollo.

Pero sus polémicas no quedan ahí. Ahora la "elegida de Dios" ha utilizado sus redes sociales para echarle más leña al fuego justo antes de que su hija se encierra en la casa de 'GH Dúo' con su ex, Alejandro Albalá. Y ha sido este último uno de las primeras víctimas de la ira de Maite.

Animando a que sus seguidores apoyen a su hija, la navarra invita a todos a que vean la gala de este martes, en la que estará presente, con el lema "SOFIA GANADORA!!!!". Pero la cosa no queda ahí... Maite aprovecha para lanzarle un dardito envenenado a Albalá, o como ella le llama "homer simson". Quiere que sea el primero en salir de la casa, y tras de él, Antonio Tejado. Al que define como "traidor".

Nuevo año, nueva cara

Todos estos comentarios tan polémicos se producen justo después de que visitara 'Sálvame' para enseñar su nuevo rostro. La siempre polémica Maite se ha pinchado bótox en frente, entrecejo y sienes para levantar la mirada, además de ácido hialurónico para rellenar arrugas y labios... y, teniendo en cuenta que ya apenas tiene descolgamiento en los mofletes, apostaríamos a que también se ha puesto hilos tensores.