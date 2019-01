La semana pasada, Carlos Lozano entró en directo en ‘Sálvame’ para arremeter muy duramente contra Miriam Saavedra. Después de que la peruana saliera de la casa de ‘GH VIP 6’, la expareja, que llevaba largo tiempo tirándose los trastos a la cabeza, decidió darse una nueva oportunidad. Y hasta tal punto llegó la intensidad de la reconciliación que ya hablaban de boda… Sin embargo (y más teniendo en cuenta el historial de la pareja), del amor al odio hay tan solo un paso, algo que quedó de manifiesto cuando el presentador, vía telefónica, se desahogó a gusto cuando escuchó contar a su supuesta novia intimidades de su relación.

Una airada reacción, fuertemente criticada por los habituales del programa vespertino, por la que Lozano ha querido pedir disculpas. “Te pido disculpas, ¿vale? No lo hice con ninguna intención. Como estaba tan cabreado, te hablé así. Te lo pido de verdad. Ten en cuenta que yo llevo un año mal con esta situación”, le dice el presentador a un reportero del programa a través de una conversación telefónica. “Mis disculpas a Carlota, que también creo que le sentó mal. Yo es que no puedo más con tanta mentira, tanta manipulación… Y al final, pues exploté. Pido disculpas por mis formas, pero no por mi contenido”.

Sobre si ha vuelto a hablar con Miriam después de que se produjera el enfrentamiento público, Lozano asegura que no. “Yo ya no le he hablado más desde aquel día. Ahí la tenéis, ya tiene lo que quería. Es cierto que no se habla así a nadie, ni a una mujer ni a un hombre, y a otra vida, a mis proyectos, a olvidar y a que se me curen las heridas”, apuntó antes de hablar de sus polémicas apariciones en televisión de los últimos meses: “Es verdad que he cambiado, todo esto me ha desbordado. Tantas cosas que han salido y ya me he quitado la venda de los ojos”.

Lo que Carlos Lozano tiene claro es que su distanciamiento de Miriam no va a hacer que se ponga de parte de Mónica Hoyos. “No me voy a poner de parte de ninguna. Son dos mujeres que me han hecho daño y ya tiene cada una lo que quiere, pues que sean muy felices. Eso sí, en su conciencia y en su corazón quedará todo el daño que me han hecho”, indicó.

Para rematar, el que fuera presentador estrella de TVE quiso dejar claro que no piensa volver a entrar en el juego de su ex: “Se acabó. A costa de matar mi imagen y matar mi vida y mi amor y mi corazón ha conseguido pues lo que tiene. Esto es un episodio que quiero borrar de mi vida, ha sido realmente doloroso y bueno, allá cada cual con su conciencia. La verdad es solo una. Como ella bien dice que yo no le hago falta para nada, pues nada, que no hable de mí… Me voy a comer con mi mamá, que es lo único que me queda por el momento y ya está. Prefiero olvidarme de todo esto, es que no me conviene ni me viene bien”.

Cabe recordar que Carlos Lozano, entre otras lindezas y en un tono especialmente desagradable, tildó a la ganadora de ‘GH VIP 6’ de “sinvergüenza”, “montajista”, “manipuladora” o “mentirosa”. "Te querías casar conmigo por los papeles. Tú y tu madre, iros las dos a la mierda", le llegó a decir a la peruana.

Al ver a Lozano fuera de sí, el programa cortó la llamada y Carlota Corredera aprovechó para reprender su actitud: “A mí todas estas intervenciones así me ponen muy mal cuerpo. Se le ha dado la oportunidad de que utilice este espacio hasta que la dirección ha considerado que no se ha respetado el tono que se tiene que utilizar. Es muy feo. Ha utilizado un tono muy chulesco. Y Carlos, te voy a decir una cosa que cuando te vea en persona te lo voy a repetir, que se pueden decir las cosas con educación".