Cuando parecía que ya habíamos pasado página de la resaca por el siempre polémico vestido para las Campanadas de Cristina Pedroche… ¡va ella y reaviva la polémica! Aunque tal vez no fuera su intención (aunque todo parece indicar que sí), la colaboradora de ‘Zapeando’ parece que, a más de una semana que sorprendiera a todos con su ‘modelito’, ya fuera para bien o para mal, ha querido mandar un ‘recadito’ a sus haters a través de una serie de imágenes con un marcado tono bucólico. Primero compartió una fotografía en la que aparece una boca abierta de la que surgen una serie de flores que no hacen más que recordar lo floreado de su ‘outfit’. “Flores... flores para todos y todas”, reza el comentario que acompaña la imagen. ¿Le estará sacando la lengua a sus detractores?

Pero la cosa no quedó ahí. Horas más tarde volvió a la carga cuando compartió la imagen de una arboleda cuyas copas están cargada de flores en tonos fucsias, todo ello acompañado de un mensaje de lo más escueto (y directo): “Vive y deja vivir. Así de simple”. Para rematar la faena, poco tiempo después colgó una imagen en la que aparece portando sobre su testa una corona de rosas (las cuales bien podrían ser descartes de su vestido de fin de año…).

Lejos de aplacar los humos, las sucesivas actualizaciones de la colaboradora no han hecho más que reavivar la actividad de sus ‘seguidores’ con menos aprecio hacia su persona. “Qué ridícula eres, no sabes ya qué hacer para que hablen de ti”, “Deben ser las flores que se despegaron de tu bikini”, “Creooo q es hora de cortarte el pelo. Están horrorosas esas puntas”, “Me cansa ya el tema este de las flores” o “¡Qué pesada eres, hija! ¡Descanse señora, que no te vamos a dar más bombo!”, son algunos de los recaditos más ‘light’ que le han dejado en la sección de comentarios.

El pasado 31 de diciembre, minutos antes de la medianoche, Cristina se quitaba la capa rosa que la acompañaba para descubrir su primer (y esperado) modelito. Una suerte de bikini esculpido con flores en 3D en tonos rosas pastel y verdes y con una gran cola de tul en la zona trasera que cae hacia los laterales simulando una falda. El original ‘outfit’ es obra de la marca Tot-Hom, una firma catalana que hace desde vestidos de novias hasta prendas prêt-à-porter.

Como era de esperar, rápidamente Pedroche recibió un aluvión de críticas, se convirtió en carne de ‘memes’ y fue (un año más) acusada de plagiar su look. Sin embargo, no todo han sido críticas hacia la vallecana, contando con el apoyo de otros famosos (como es el caso de Lucía Rivera, Blanca Romero, Javier Ambrossi y Lorena Castell), así como de su queridísimo marido, el cocinero Dabiz Muñoz. "Eres muy, muy grande. No matter what... Vanguardia sobre las reglas preestablecidas... ¡¡¡power!!!! ¡¡¡Seguimos @cristipedroche!!!", indicó el chef, a través de las redes sociales, en una suerte de ‘spanglish'.