Ari (GH 12+1) vuelve a los platós para apoyar a su padre, Fortu, y nos deja boquiabiertos con su cambio

Poco queda ya de la Ari que conocimos en 'GH 12+1' (al menos físicamente). En el estreno de 'GH Dúo', la ex concursante de reality volvía a los platós de Telecinco para apoyar a su padre, Fortu, que ahora participa en 'GH DÚO' junto a su chica. Sin rastro de piercings, con la nariz retocada y con un estilo muy distinto, la hija de Fortu nos dejó ver que ya no es la misma... ¡Está cambiadísima! Un cambio que no ha pasado desapercibido por nadie, aunque muchos de sus seguidores ya eran conscientes, pues no ha ocultado el proceso... Ariadna Cross, así se hace llamar en las redes, ha compartido con sus 'fans' cada paso que ha dado en sus retoques estéticos, pero por si todavía queda alguien que no haya visto a la nueva Ari, agarraos fuerte, porque vais a flipar.

¡Así está ahora! El cambio en su nariz es evidente, los labios los tiene algo más hinchados y sin sus piercings, hasta en la forma de hablar había cambiado... Pero es algo que no oculta. En su Instagram nos ha dejado ser testigo de los cambios y nos ha ido contando lo que se ha hecho, cómo, y dónde.

"Hoy fue mi tercera revisión de la rinoplastia. Hace 3 meses que me operé. Esta vez ha sido en León aprovechando mi viaje a Asturias. Además hemos aprovechado para cerrar 2 marcas de piercing del labio inferior y para hacer otra sesión de relleno de labios. Estoy super contenta con todo la verdad, mi nariz aún tiene que seguir cambiando, hasta el año de la operación no veré el resultado final, Pablo me dijo que aún tiene que afinarse más y la punta también se afinarà, pero he de tener paciencia. No obstante podéis ver el antes y el después y lo que ha hecho que cambie mi cara. Es la mejor decisión que pude tomar en mi vida, lo volvería a hacer con los ojos cerrados pero eso si, siempre con Pablo. Si tenéis dudas de la rinoplastia, queréis info, cita con él , a parte si os interesa el relleno de labios o info del cierre de marcas de piercing podéis localizarle en su insta @drpablocasas , SIEMPRE contesta y es super encantador de verdad. Gracias por todo Pablo! Eres el mejor y como te dije hoy agradezco mucho tu existencia y haberte encontrado en mi camino para ayudarme con estas cositas", escribe Ari.