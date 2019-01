Miriam Saavedra ha decidido que se va a volver mucho más exigente con los hombres. La peruana ha pasado ya por 3 relaciones, y ninguna ha llegado a buen puerto y, aunque no le echa toda la culpa a ellos (ella también asume que algo habrá hecho mal), está claro que se ha hartado de los hombres que le hacen sufrir. Por eso, la ganadora de 'GH VIP 6' ha utilizado su canal de MTMad ('Princess Inca') como plataforma para enviar un mensaje a todos los hombres del mundo: si se la quieren ligar, tiene que cumplir unas condiciones. Y si no, que ni se acerquen, porque no tienen nada que hacer (y esto no lo ha dicho ella, pero lo decimos nosotros: Miriam se ha puesto dura).

¿Y qué es lo que tiene que tener un hombre para conquistarla? "Yo no quiero un príncipe azul. Quiero un hombre que no 'intente ser', sino que 'sea'. Que no intente venderme la moto, sino que sea él mismo. En la primera cita, todos intentan gustarnos con cosas que creen que nos van a deslumbrar... y eso es lo más ridículo que le puede pasar a un chico conmigo", cuenta.

"Lo segundo es que me haga reír muchísimo. Hasta que me dé gastritis y se me salgan las tripas -ella, tan gráfica como siempre-. Cuando tú estás con tantas alegrías, te dan hasta ganas de mear. No importa si se habla de tonterías, lo importante es que lo disfrutemos juntos", añade.

"Lo tercero: que me sea fiel, evidentemente. Que sea una persona que sólo tenga ojos para mí... aunque las cosas como son, los ojos están hechos para ver y para contemplar la belleza... y no importa que se voltee para ver a una chica guapa o a un chico guapo. Yo soy muy de mente abierta. Pero de ahí a que "se saquen los pies del plato" (que me sea desleal) pues... ¿para qué, si ya me tienes a mí? Si nos queremos y nos respetamos ¿para qué me vas a engañar? Mejor dime que no me deseas y no me quieres, aquí nada pasó y me olvido de ti y tú de mí", dice. Al menos la chica es práctica.

"También tiene que ser muy trabajador. Me encanta el hombre que se levanta por la mañana y tiene algo que hacer. No me gusta la vaguería. Me gusta el hombre currante... mujer y hombre. Nosotras somos mujeres empoderadas y tenemos que demostrar que podemos hacer mil cosas a la vez. Podemos empatizar en todo tipo de trabajo. Nunca tiene que existir un 'no'. Que nadie nos detenga. Se puede descansar un domingo o en vacaciones, pero me gusta un todoterreno: cocinar, lavar, fregar, salir al trabajo... me gusta así, porque yo también soy muy activa", señala.

"Y número cinco: Que me sume. Que me aporte. Que me de buenos consejos... que cuando yo esté en mis momentos débiles, en vez de machacarme o que me achicopale , que me diga 'tú puedes, eres una guerrera'", afirma, muy segura de sí misma. ¿Algo más? Sí: "Que sea muy familiar".

Además de estas 6 cualidades, Miriam también ha aprovechado para contar la verdad de por qué su relación con Carlos Lozano no funcionó y (sin nombrarle), era más que evidente: "De mis anteriores parejas, alguna de estas cualidades han debido de tener, y pensaba que la última las tenías todas, pero el tiempo te demuestra que no. Pero quizá yo tampoco fui lo suficientemente madura para llevar a cabo esa relación. También hay que tener los pies en la tierra: no puedes andar probando a la gente. Yo considero que si quiero estar con alguien, es porque me gusta y porque la quiero. Soy muy de sentimientos a flor de piel. O todo o nada. Conmigo no funcionan las medias tintas", dice, y aunque le encantaría tener pareja, tampoco tiene prisa: "Hasta el día de hoy no he tenido al hombre de mi vida, pero tampoco lo quiero, porque estoy en una edad en la que tampoco me apuro. Tengo que enamorarme más de mí misma", cuenta. Claro que sí, ¡y disfrutar, ¡que sólo tiene 25 años!