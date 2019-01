La primera gala de 'GH DÚO' empezó fuerte... Mientras algunos habitantes de la casa de Guadalix entraron al concurso con sus parejas, ex parejas, o parejas en crisis, había otros que no sabían quién les acompañaría en esta aventura, y claro, las sorpresas fueron (la mayoría) algo desagradables. Una de las que se enfrentaba a un acompañante 'misterioso' era Ylenia Padilla, lo que no esperaba era que no tendría uno, si no dos, y que ninguno le haría ni pizca de gracia. A la de Benidorm le han metido nada más y nada menos que a su ex, Fede Rebecchi, y una tercera en discordia, Raquel, concursante de 'GH 16' que mantuvo una relación de unos meses con el italiano, pese a que no llegó a buen puerto. Pero si Ylenia podía sentir que podría tener un concurso incómodo si surgía la chispa entre Raquel y Fede, ahora parece que no tiene nada de qué preocuparse.

La ex concursante de 'GH 16' ha tenido una conversación con su compañera en su primera mañana en la casa, y parece que reencontrarse con Fede ha hecho a Raquel saber lo que de verdad le importa... y no está dentro de la casa. Mientras deshacía la maleta junto a Ylenia, se ha sincerado sobre sus sentimientos respecto a Fede, y no queda absolutamente nada. ¿El motivo? Le importa demasiado la persona que la espera fuera, Charlie. Hasta el punto de asegurar que "Tengo miedo a perderle". A Charlie, pareja de Raquel, ya hemos podido verle en varias ocasiones gracias a las constantes publicaciones de Instagram de la 'gran hermana', donde se procesan todo su amor. La entrada de Fede, ex pareja de Raquel, parece haber supuesto un antes y un después para la ex concursante de 'Gran Hermano' y darse cuenta de que "creo que Charlie es la persona de mi vida".

La concursante reconoce tener "miedo a separarme de él" durante su estancia en 'GH DÚO'. Hasta ha confesado cómo se conocieron (con una sonrisa de enamorada máxima): "Nos conocimos después del verano, empezamos a hablar y a hablar, fue súper intenso". Lo que tiene claro es que no va a pasar nada, ni con Fede ni con nadie, porque "No se me ocurre fijarme en otros, yo creo que es la persona de mi vida".

Él, de momento, está apoyando a su chica desde fuera, y ya ha compartido varias imágenes de ánimo para su chica. ¿Seguirá este amor tan vivo según avance el 'reality'?