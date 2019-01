Fortu y su pareja Yoli fueron una de las parejas sorpresas de este recién estrenado 'GH DÚO'. El cantante es noticia no por lo que está haciendo dentro de la casa sino por lo que ha dejado fuera. Nos referimos a su banda, Obús. El grupo musical tiene un concierto el próximo día 11 en la sala La Riviera de Madrid. Un espectáculo muy especial ya que comparten escenario con otra gran banda de rock de nuestro país, Barón Rojo. Pero claro, la presencia de Fortu en el 'reality' de Telecinco ha creado alarma entre los seguidores de la banda, que se han llevado las manos a la cabeza al pensar que el cantante no iba a estar en el concierto.

¡Que no cunda el pánico! En el Instagram oficial del grupo hay un vídeo del mismísimo Fortu en el que anima a todos sus seguidores para que no se pierdan el concierto.

Por si quedaba alguna duda, la banda ha compartido un texto en el que aclara las dudas de sus fans asegurando que Fortu sí que estará, y que después del concierto volverá al encierro en Guadalix: "Desde Obús queremos comunicar que el concierto que se celebra el viernes en La Riviera junto con Barón Rojo no se ha cancelado, sigue en pie dicha fecha y se realizará dicho concierto. Fortu como ya sabéis muchos de vosotros, ha entrado junto con Yoli en la casa de GH Dúo, pero no dejará tirados a sus fans (cómo se ha dicho en un medio de comunicación) ni abandonará la casa (cómo se ha dicho en otro), simplemente saldrá para hacer el concierto y volverá a entrar en la casa. Agradecemos vuestro apoyo y nos vemos el viernes. Rock and Roll".

Una gala llena de caídas

En la primera gala, la de este pasado martes día 8, el cantante de la banda Obús fue uno de los protagonistas. No fue por su voz pero el cante sí que lo dio. La primera prueba del programa consistía en conseguir que los dos miembros de la pareja llegaran a lo alto de una escalera y tocaran una campana. ¿El premio? Poder disfrutar de la ‘suite presidencial’, una estancia apartada en la que además de tener mayor intimidad, cuentan con una cama para ellos solos y un buen número de comodidades y privilegios.

Fortu y Yoli tuvieron que hacer frente a esta prueba, y aunque comenzó con mal pie, la novia del vocalista de ‘Obús’ fue la primera en llegar hasta arriba y tocar la campana, seguida de cerca por Candela, la pareja de Antonio Tejado. Sin embargo, el bando masculino, por más que lo intentó, no logró su objetivo, cayendo hasta en dos ocasiones Fortu desde el último peldaño.