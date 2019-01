El nuevo reallity de Telecinco, 'GH Dúo', ya ha comenzado a dar bastante de qué hablar, al menos, en lo que a líos familiares se refiere. La existencia de varios triángulos afectivos promete que va a haber muchos hilos de los que tirar para generar polémicas y debates ya no solo en el interior de la casa sino también en los diferentes platós en los que se comenta el concurso, como es 'Sálvame'. Algo que ya ha comenzado a ocurrir aunque sin necesidad de que dentro de la casa ocurra nada excepcional: ha bastado un comentario de Anabel Pantoja, que siempre ha defendido a su primo Kiko, para encender la llama de la primera bronca sobre el concurso en el plató.

“Me encanta esta niña por cómo cuida a mi primo”, se le ocurrió decir a Anabel Pantoja mientras hablaban de la pareja formada por Kiko Rivera e Irene Rosales que compite en la casa de GH Dúo. ¡Menudo comentario! Lo que en un primer momento para la protagonista fue algo sin maldad ninguna, se convirtió en objeto de una bronca con María Patiño en la que se metieron prácticamente todos los colaboradores del programa y que hizo llorar a la propia Anabel. Todo empezó cuando Patiño la dijo que no podía ser así, no podía defender a una mujer por como ‘cuida’ de su marido, algo que a juicio de Paz Padilla “es machismo”.

Abierto el melón del machismo, todos los colaboradores comenzaron a opinar y Anabel quiso defenderse atacando. “Como dice Kiko (Hernández), no podemos juzgar como tú presentas o lo que tú dices, y ahora me dices a mí lo que yo tengo que decir. Yo opino que me gusta como cuida a Kiko”, un comentario que hacía referencia a una conversación privada que Anabel había mantenido con Kiko y Patiño, algo que no gustó nada al propio Kiko al que le dejó vendido haciendo pública su opinión. Por ello, Pantoja reculó confesando que “había metido la pata” y matizó su primera frase. “Digo no que está cuidando de Kiko como si fuera un enfermo. Sino que está cuidando de él, que es una niña que entiende mucho a Kiko y le sabe llevar”, acabó aclarando la prima del concursante de GH Dúo.

El rifi rafe acabó finalmente con una confesión de Anabel asegurando que, evidentemente, todo lo que se diga sobre Kiko e Irene le va a doler puesto que se trata de su familia y una familia con la que se lleva bien. De hecho estuvo presente en la despedida que la familia Pantoja le organizó improvisada en el aeropuerto. Claro que esto no le sentó bien a Paz Padilla que seguía dolida por el comentario anterior sobre su forma de presentar y, con toda la calma del mundo, la invitó a irse: “Pues no estés en este programa, cariño. Te lo digo en serio porque están en un reality”. Ahí Anabel vio las orejas al lobo y, viéndose acorralada por sus palabras, se le saltaron las lágrimas mientras repetía que son su familia. Viendo que no había respuesta, Padilla quiso pasar página cambiando de tema. Veremos si Anabel consigue aguantar nuevo debates sobre su primo y su mujer.