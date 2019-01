Anita Matamoros que está estudiando moda en la ciudad italiana de Milán, ha pasado estas navidades en Madrid junto a su familia. Tras la resaca de las fiestas navideñas, la joven se ha visto en la obligación de volver a Italia para retomar sus estudios, pero no lo ha hecho sola, sino al lado de una grata compañera de viaje. Su madre Makoke ha hecho también las maletas para volar junto a su hija a la ciudad de la moda y pasar unos días junto a ella, una manera de desconectar de la infinidad de polémicas en las que se ha visto envuelta desde que saliera de ‘GH VIP 6’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Al parecer, tanto Julio Iglesias como Brad Pitt, a los cuales la exmodelo señaló como dos de sus conquistas, han renegado de ella y esperan que se retracte públicamente de sus palabras o acabarán interponiéndole una demanda. A la espera de conocer cómo se desarrollan los acontecimientos, antes de embarcar, pudimos ver a madre e hija juntas por el aeropuerto Adolfo Suárez de la capital, muy cariñosas una con la otra, riendo y hablando, o facturando sus numerosas maletas.

De manera imprevista, Makoke y Anita coincidieron en uno de los pasillos con Ángel Garó, compañero de edición de la ex de Kiko Matamoros en ‘GH VIP’, que se marchaba con su familia a un lugar desconocido pero que no tuvo problemas a la hora de posar para los medios con su amiga y compañera de encierro. Tras departir durante unos minutos todos juntos, Makoke y Anita fueron al control de embarque para coger el avión, no sin antes hablar muy amablemente con la prensa.

Gtres

Aunque no quiso entrar a comentar los espinosos asuntos relacionados con su madre, la pequeña del clan Matamoros confesó habérselo pasado muy bien estas navidades. Además, reconoció haber recibido un buen número de regalos por Reyes, ya que ha sido “muy buena este año”. Por su parte, Makoke dijo tener muchas ganas de hacer este viaje y poder desconectar. “Estoy muy contenta, me apetece muchísimo irme con mi hija a pasar unos días. A ver su casita, a ver todo. Estoy muy feliz”, señaló.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

“Al año nuevo le pido que me quede como estoy. Salud sobre todo que es un tópico, pero que es fundamental. Quedarme como estoy porque estoy muy feliz, estoy muy contenta”, explicó. Tras reconocer que en estos momentos la relación con Kiko Matamoros es muy buena, la colaboradora de ‘Viva la vida’ asegura no creerse nada la historia destapada por ‘Sálvame’ de que el cantante y el actor estadounidense estarían dispuestos a demandarla. “En principio, no he recibido nada de nada”, sentenció.

Gracias a las redes sociales podemos ser partícipes de lo bien que se lo están pasando madre e hija en Milán. Desde su llegada, Makoke ha aprovechado para irse de compras y beneficiarse de las rebajas, tomar un refrigerio en un bar con botellas XXL o saborear las lentejas que le ha preparada su hija.