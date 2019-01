Quizá no tengan nada que ver la una con la otra: una española, la otra americana; una rubia, otra morena... pero si hay algo que une a Ana Guerra con Lady Gaga no es sólo su pasión por la música... ¡es su pasión por las batas! Lady Gaga se ha enfrentado estos días a las bajas temperaturas invernales que asolan la Gran Manzana, y lo ha hecho cómoda a la par que elegante: con una bata de color beige. ¿Pero eso no era sólo para andar por casa? Sí, bueno, pero si la llevas con tanto glamour como la cantante de 'Bad Romance' ¡se te permite lo que sea! Un moño alto, unas gafas estilo años 50, unos taconazos... ¡y a por el pan! Tan ricamente, oye...

Y sí, Lady Gaga no es la primera (ni la última, seguramente) en plantarse una bata para salir a la calle: hace unos días, Ana Guerra acudía a un acto con otra, aunque la suya era de satén y mucho más sexy, combinada con un bustier lencero en lugar de un jersey de cuello vuelto... pero lo que no se puede negar ¡es que las dos van divinas!

Y como esto de las modas es un carro al que se suben todos nuestros famosos, evidentemente el gusto por las batas no acaba aquí: ya vimos a principios de año a Blake Lively lucir una de borrego marrón por las calles de Nueva York (y, si se lo pone Blake, es sinónimo de ultimísima tendencia). También a la ex Spice Girl Mel B con una muy de su estilo: con estampado de leopardo...

Y entre los hombres también parece estar poniéndose de moda: de esta guisa salía el cantante John Legend de su casa de Los Ángeles, con la niña en brazos, y dispuesto a comprar un café para quitarse esa cara de sueño y el periódico para ponerse al día. Eso sí, sólo un consejo: por vuestro bien, y el de vuestros pies, acordaos de poneros zapatos o, al menos, unas chancletas... ¡Que vas a coger cualquier cosa, John! Y luego pretendería entrar en casa con los pies negros... ¡Já!