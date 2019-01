"Tuve una relación con la que me ilusioné hace poco, pero la cosa se fue al traste por culpa de la televisión. A partir de ahí quiero ser muy cuidadoso" explicaba Kiko Matamoros en ‘Viva la Vida’ después de salir a la luz su supuesta relación con una nueva joven, poco mayor que Sofía Suescun (con quien desató los rumores de un affair). Pero en su última intervención en 'Sálvame' ha confirmado que vuelve (o sigue, no sabemos si se tratará de la misma chica) a estar ilusionado: "Tengo semi novia", ha confesado con una sonrisa tonta de oreja a oreja. Asegura estar "ilusionado" pero pide a sus compañeros que, por favor, no lo estropeen... Algo que ya había dicho antes: "Pido por favor a mis compañeros que me ayuden con esto. A ver, que si me ven de la mano con alguien por la calle, pues no les voy a pedir que no me hagan fotos, pero que por favor respeten si yo quiero mantener una relación sin que nadie lo sepa". Lo que tiene claro es que espera que esta vez "la cosa cuaje". Pero la sonrisa le ha durado poco... El colaborador de 'Sálvame' ha tenido que enfrentarse a varios temas escabrosos que le siguen salpicando, como el supuesto affair entre Makoke y Brad Pitt, que ahora está más en duda que nunca.



No ha dudado en sacar las uñas por su ex mujer, pese al claro distanciamiento que sufre la pareja, y es que defiende su verdad contra todos. Muchos colaboradores encuentran poca veracidad en su historia, así que ha acabado estallando contra todos. Mientras existen algunas contradicciones respecto a dónde pasaron Brad Pitt y Makoke aquella noche, Kiko Matamoros asegura que es tan fácil como ir a la prensa de la época y comprobar en qué hotel estuvo el actor... Pero, ¿por qué se ponen tan nerviosos al hablar del tema? Matamoros ha querido contar su versión de la historia paso a paso para aclarar los detalles de aquella supuesta noche de pasión entre Makoke y Brad, asegurando que le hace "gracia" que se agarren a un clavo ardiendo con tal de echar por tierra la historia.



Asegura, además, que a Javier Tudela (padre) no le conviene que esta historia sea verdad pues coincide en las fechas en las que ellos estaban juntos... "Sois vosotros los que os habéis ido delatando con vuestras versiones", ha declarado Gema López, "es que no os ponéis de acuerdo".



Pero... ¡BOMBAZO! "Hay una nota manuscrita de Brad", asegura Kiko Matamoros, "si Makoke quiere, que la saque". Según el colaborador, en la nota se demuestra si hubo una relación por el tono en el que se dirige a ella. ¿Se atreverá a Makoke a plantarse en el programa de Telecinco con la supuesta nota escrita por el mismísimo Brad Pitt?