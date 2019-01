Amor Romeria no deja de sorprendernos. La concursante canaria más explosiva de toda la historia de 'Gran Hermano' ha compartido el nuevo reto que se ha propuesto lograr en su Instagram. La ex concursante de 'GH' se ha puesto a dieta y se ha metido a sudar en el gym para estar perfecta para un evento muy especial... Pero no solo ella. También la acompañan su amiga Anabel Pantoja y la modelo Noelia López. ¿Qué se traen entre manos? Las tres van a desfilar en la Salón Internacional de la Moda Flamenca, más conocida como SIMOF.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y como tres buenas profesionales que son ya se han puesto en manos de un entrenador personal. Amor ha sido una de las que ha compartido cómo ha sido la primera sesión de entrenamiento, en la que han coincidido las tres. Junto al vídeo escribe: "Vida Sana, ejercicio y trajes de flamenca!! Es un placer para mi subirme a la pasarela de @simofflamenco luciendo diseños de la gran diseñadora @adelinainfante . .

Por eso estas 3 top models @anabelpantoja00 @noelopezv y yo, estamos atope para estar agusto con nosotras misma y poder lucir cuerpazo en la pasarela!! .

Gracias @mltrainer por el entrenamiento!! 💪🏽❤".

Anabel Pantoja también ha querido inmortalizar ese momento con varios vídeos en su sección de stories. La verdad es que se las ve muy motivadas y estamos seguros de que lo van a lograr. Y es que el tiempo corre, tienen apenas un mes para ponerse en forma y desfilar en SIMOF. ¿Lograrán alcanzar su objetivo o serán de las que dejan el gimnasio al tercer día?

Instagram

Recordemos que esta será la primera vez para Amor en esta pasarela, pero no para Noelia y Anabel, que ya lucieron preciosos trajes de flamenca el año pasado.

Gtres

Aunque lo cierto es que las tres tienen cuerpazos de infarto, cuidarse nunca está de más. Seguiremos pendientes de sus redes sociales para contaros cómo evolucionan con su #retoSIMOF.