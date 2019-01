Kiko Hernández ha roto la paz que reinaba en el mundo de los "pascualinos". Llevaba toda la tarde anunciando que un colaborador del programa había sido traicionado por su pareja... Y ¡boooooom! Incógnita desvelada. Gustavo González, de nuevo en el punto de mira tras la supuesta infidelidad de su "Pascualina". Kiko Hernández ha contado que en una sala muy conocida de Lanzarote, María Lapiedra fue pillada in fraganti mientras "se morreaba" con un hombre "bajito, gordito, calvo y con un polo blanco". Tan seguro está de la información, que ha anunciado que hay fotografías del momento. María se da cuenta de que alguien les está haciendo fotos, y decide abandonar el local con este misterioso hombre y otra chica más: "Dejan las copas llenas, se cogen un coche de alquiler y se marchan todos juntos".



Los colaboradores reclamaban que si era falso que por qué María no entraba por teléfono para desmentirlo. Y dicho, ¡y hecho! Muy alterada, ha querido desmentir 100% la información de Kiko: "Si hay imágenes enséñalas y punto. Estoy super enamorada de Gustavo. ¿Cómo me voy a morrear con un amigo de Gustavo? ¿Estáis locos?". Para luego matizar: "Además, no estaba gordo, es fibroso y alto".

La ex actriz de cine para adultos ha contado su versión. Al parecer, solo estaban tomando algo, y si se acercó más de lo normal a él fue porque la música estaba alta y no se escuchaban, pero "jamás me he morreado". Incluso ha llegado a decir que a los colaboradores le gustaría que hubiera sido así para que se puedan montar un "show".

Ha explicado también que sabía que la estaban haciendo fotos, y que no se marchó de la discoteca por eso sino porque "estaba cansada". Además, ha añadido: "No me molesta que me hagan fotos, me molesta que se inventen que me doy morreos".

En lo que sí coinciden ambas historias es que el misterioso hombre, que se llama Jose, sí es amigo del paparazzi. María y él se conocen hace años, y ella tenía un bolo en su restaurante.

Están tan enamorados que Gustavo no duda de María, y no piensa poner en juego su relación hasta que no vea las pruebas gráficas de esta supuesta deslealtad. Sin embargo, la duda ya está ahí y parece que vienen malos tiempos para el paraíso de los "pascualinos". ¿Volverán a posar tan enamorados como en su último viaje a Maldivas? El tiempo tiene la respuesta.