Mientras Benji daba la bienvenida al nuevo año en compañía de sus padres y su hijo desde Baqueira, Laura Matamoros lo disfrutaba en Punta Cana en compañía de su padre y un grupo de amigos, celebrando así el cumpleaños de Kiko y despidiendo el año a kilómetros tanto de su hijo como de su pareja. Una separación navideña que hizo disparar todos los rumores de crisis, que no tardaron en confirmarse. La ruptura entre Laura Matamoros y Benji es ya un hecho, la propia colaboradora televisiva lo ha confirmado en 'Semana': "La decisión ha sido mía". Si bien parecía que los motivos de su separación apuntaban a que Benji no "soportaba" la vida que llevaba Laura Matamoros, ahora parece que no hay nada de cierto en eso: "No veo una posible reconciliación. No hay más. No me puedo forzar a que me guste una persona. Sé que Benji, como amigo, me cae bien. Por el momento no tengo problema, es solo que no siento nada por él como pareja", asegura la colaboradora en dicha publicación. Bien es cierto que no ve posibilidades de conciliación, al menos de momento, y es que la ex pareja ya hace sus vidas por separado. Mientras Laura se ha quedado en el domicilio que ambos compartían junto a su bebé, Benji ha vuelto a casa de sus padres.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Benji, que acaba de regresar de unas vacaciones en las que ha estado esquiando en Baqueira con su familia, ha vuelto al barrio de su infancia, donde busca refugio en tres pilares fundamentales: Sus padres, sus amigos, y el deporte.

Gtres

El empresario hostelero trata de distraerse con sus amigos, en los que ha encontrado un gran apoyo. Además, Benji se ha dejado ver por las calles de la capital disfrutando de su soledad mientras hace algo de ejercicio y pasea a su perro.

Gtres

Pese a su ruptura, lo cierto es que guardan buena sintonía (al menos de momento), seguramente por el hijo que tienen en común. Hace solo unos días veíamos al empresario acercarse hasta la que ha sido su casa hasta ahora para llevarle un roscón de reyes a la hija de Kiko Matamoros, que había quedado con unas amigas en una finca de la sierra madrileña.

De momento, el ex de Laura Matamoros se mantiene tan discreto como de costumbre (aunque se dejaba ver de vez en cuando en las redes sociales de Laura) y Benji no ha querido pronunciarse sobre la ruptura. ¿Lo hará en algún momento?