Lleva desde septiembre jugando al despiste, pero nuestra Martísima, por fin, se ha decidido a confirmar su historia de amor con Fede León Sierra. La cantante y el empresario posaron así de acaramelados y felices en una cena que organizó el Real Club Golf en Las Palmas de Gran Canaria. Su chico, propietario de una empresa de iluminación, fue el encargado de poner luz a un evento en el que Marta se subió al escenario a cantar. Tras actuar, la artista se puso 'romanticona' en Instagram: "Cuando las cosas se hacen con pasión y con el corazón, surge la magia como la que vivimos.... Inolvidable. Orgullo es lo que siento por ti." ¡Ay, qué bonito Marta, nos da que esta historia tiene futuro!

Hacía tiempo que no veíamos a la cantante con ese brillo en los ojos: “Creo que me fijo en tíos demasiado complicados”, se lamentaba el año pasado. Solo hay que ver cómo la cantante miraba en la cena al empresario que, por cierto, guarda cierto parecido con Carlos Baute, compañero de profesión de Sánchez y con quien ha hecho dos dúos.

En Las Palmas, Marta y Fede compartieron risas y bailes con el coreógrafo Javier Castillo, Poty, y Emiliano Suárez, buen amigo del empresario y socio de su agencia de comunicación 'Do The Right Thing'.

Pero ¿cómo es su nuevo churri? Los que conocen a la pareja aseguran que Fede es un chico muy trabajador y con mucha paciencia, algo que le viene fenomenal a Marta. El empresario, además de andar centrado en la iluminación, es socio de la agencia de comunicación 'Do the Right Thing', junto a Emiliano Suárez, gran amigo de la cantante desde hace mucho tiempo. Precisamente fue este último el que presentó a la pareja.

Besos en Tarifa

Los primeros rumores del romance entre la cantante y el empresario surgieron en el cumpleaños que Emiliano celebró en septiembre en Tarifa (Cádiz). Allí la nueva parejita ya disfrutó de paseos a solas y besos en la noche. Ahora, cuatro meses después, Marta y su chico hacen oficial una historia de amor que tiene pinta de darnos muchas alegrías en 2019.